Entre los nuevos CEDEAR se destaca SK Hynix, líder en memorias de alto ancho de banda, clave para los procesadores de inteligencia artificial

Los inversores acceden ahora a cobertura directa en precios de soja y maíz y a una mayor diversificación geográfica, reduciendo la brecha con el exterior.

La oferta incluye empresas de IA, semiconductores como SK Hynix, infraestructura energética y salud, además de fondos que replican mercados de commodities.

Banco Comafi lanzó 18 nuevos CEDEAR en el mercado local, incluyendo 13 acciones internacionales y 5 ETFs, permitiendo invertir en pesos en sectores globales.

Infraestructura digital, inteligencia artificial (IA), infraestructura eléctrica, energía, sector financiero, real estate, industria, salud y fondos cotizados (ETFs), son los nichos a los que pertenecen los 18 nuevos CEDEAR que desembarcan en el mercado local de la mano de Banco Comafi.

En total, son 13 certificados de depósitos correspondientes a empresas que cotizan en el extranjero y 5 nuevos fondos cotizados (ETFs).

Banco Comafi amplió de este modo de forma considerable el universo de opciones disponibles para los inversores argentinos.

El nuevo paquete de opciones abarca a sectores que van desde la tecnología y la energía hasta el real estate y las materias primas agrícolas.

Esta ampliación permite acceder, en pesos y bajo el marco regulatorio local, a empresas que hasta ahora solo podían adquirirse operando directamente en mercados internacionales. La selección incluye tanto gigantes consolidados como compañías que ganaron protagonismo reciente gracias al boom de la IA.

El desembarco también suma exposición a economías como la surcoreana y la canadiense, ampliando la diversificación geográfica de los portafolios locales, detalló Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

Cuáles son las ofertas del sector de semiconductores, memorias y centros de datos

Dentro del bloque de tecnología e infraestructura digital se destaca KLA Corporation (KLAC), con un ratio de 34 a 1, uno de los líderes globales en equipos de inspección y metrología para la industria de semiconductores. Es decir, un total de 34 CEDEAR equivalen a una acción de KLA Corporation.

Su tecnología resulta clave para detectar defectos de fabricación a escala nanométrica, garantizando el rendimiento de los procesadores más avanzados del mundo.

También ingresa SK Hynix (SKHY), con ratio de 25 a 1, la compañía surcoreana líder en memorias DRAM y NAND, que se destaca por su fuerte posición en memorias de alto ancho de banda (HBM), un componente esencial para los centros de datos de IA generativa.

Se suma Dell Technologies (DELL), con ratio de 74 a 1, especializada en servidores de alto rendimiento y almacenamiento corporativo.

Completa el bloque Western Digital (WDC), con ratio de 92 a 1, enfocada en soluciones de almacenamiento mediante discos rígidos y memorias flash, impulsada por el crecimiento exponencial de datos que genera la inteligencia artificial.

Cuáles son los CEDEAR de energía e infraestructura eléctrica

El segundo bloque temático corresponde a infraestructura eléctrica y energía, un sector cada vez más relevante por la demanda energética de los centros de datos de IA.

Ingresa GE Vernova (GEV), con ratio de 180 a 1, la compañía nacida de la escisión del negocio energético de General Electric, con un portafolio que abarca generación eléctrica, redes de transmisión y transición energética.

También se suma Talen Energy (TLN), con ratio de 63 a 1, una generadora estadounidense que opera activos nucleares y convencionales y que ganó protagonismo tras cerrar acuerdos para abastecer de energía a infraestructuras dedicadas al procesamiento masivo de IA.

En el plano financiero, ingresan Morgan Stanley (MS), con ratio de 41 a 1, uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo, y Interactive Brokers (IBKR), con ratio de 17 a 1, plataforma pionera en trading automatizado que opera en más de 150 mercados globales.

Cuáles son los nuevos CEDEAR de salud, real estate e industria que llegan al mercado local

El bloque de real estate, industria y salud suma cinco nuevas opciones al menú local.

Welltower (WELL), con ratio de 48 a 1, es un fideicomiso inmobiliario (REIT) enfocado en infraestructura de salud, con residencias para adultos mayores y centros médicos en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Prologis (PLD), con ratio de 29 a 1, es líder mundial en activos inmobiliarios logísticos, clave para las cadenas de suministro del comercio electrónico.

Linde (LIN), con ratio de 102 a 1, es la mayor compañía global de gases industriales y medicinales, con un perfil operativo defensivo y de ingresos recurrentes.

Sherwin-Williams (SHW), con ratio de 69 a 1, es una empresa centenaria referente en pinturas y recubrimientos industriales, vinculada a los ciclos de construcción global.

Cierra el bloque Natera (NTRA), con ratio de 51 a 1, una firma de biotecnología especializada en diagnóstico genético no invasivo, con aplicaciones en salud prenatal y oncología.

Cuáles son los cinco nuevos ETFs

En materia de fondos cotizados, el primero es el ETF Canadá (BBCA), con ratio de 20 a 1, que replica una canasta de empresas de gran y mediana capitalización del mercado canadiense, con fuerte exposición al sector bancario y a la producción de petróleo y gas.

Le sigue el ETF Asia Pacífico sin Japón (BBAX), con ratio de 13 a 1, que otorga acceso a corporaciones de plazas como Australia, Hong Kong y Singapur.

También ingresa el ETF de Materias Primas (GSG), con ratio de 6 a 1, que rastrea una canasta amplia de commodities globales mediante contratos de futuros, con ponderación mayoritaria en energía.

A esto se suman dos fondos agrícolas: el ETF del Maíz (CORN), con ratio de 4 a 1, y el ETF de la Soja (SOYB), con ratio de 5 a 1, ambos diseñados para replicar la evolución de precios de estos granos en los mercados internacionales.

Estos dos últimos representan una herramienta directa para que los inversores locales tomen cobertura sobre el ciclo de precios agrícolas sin necesidad de operar en mercados de derivados internacionales.

Los dos instrumentos que los analistas recomiendan seguir de cerca

Por otro lado, Vlassich precisó que entre los 18 nuevos instrumentos, se destaca particularmente SK Hynix (SKHY) por su exposición directa al auge de las memorias para IA.

La compañía surcoreana lidera la producción de memorias de alto ancho de banda, un insumo crítico e insustituible para los procesadores de inteligencia artificial, y su llegada ofrece al mercado local una vía directa hacia el segmento de hardware avanzado, más allá de los diseñadores tradicionales de chips.

El otro combo a monitorear es el formado por el ETF del Maíz (CORN) y el ETF de la Soja (SOYB), considerados un hito para la plaza doméstica en un escenario de reacomodamiento de los mercados de materias primas.

Ambos instrumentos permiten a inversores institucionales y minoristas tomar cobertura directa sobre los precios internacionales del complejo agropecuario, operando en pesos y bajo un marco transparente y regulado.

Con esta ampliación, el mercado argentino de CEDEARs profundiza su diversificación sectorial y geográfica, sumando opciones que antes solo estaban al alcance de quienes operaban en el exterior.