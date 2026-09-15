La regularización de una deuda marca el cierre de una etapa crítica para el bolsillo, pero no se traduce en una rehabilitación financiera instantánea.

Frente a un escenario macroeconómico donde la paulatina desaceleración inflacionaria comienza a abaratar el costo del dinero y reactiva líneas de financiamiento de largo plazo –como los nuevos créditos hipotecarios UVA–, miles de usuarios descubren que haber pagado la totalidad del compromiso atrasado no les permite acceder de forma inmediata a financiamiento en condiciones competitivas.

Esta fricción obedece a la naturaleza misma del sistema de riesgo local: El puntaje o score crediticio es una estimación matemática y probabilística, generalmente formulada en una escala de 1 a 999 puntos, que resume la conducta de pago de una persona y anticipa a los bancos y fintechs la probabilidad estadística de que incurra en mora dentro de un horizonte temporal determinado.

En el mercado local conviven dos capas: la base pública de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los reportes elaborados por burós privados como Veraz (Equifax), Nosis o Cresium, que cruzan registros bancarios con incumplimientos fiscales y antecedentes comerciales.

Superar una instancia de morosidad cambia el estado de la obligación a "cancelado", pero no borra el comportamiento previo de un día para el otro.

Tal como advirtió iProUP al analizar la dinámica del sobreendeudamiento, el sistema crediticio argentino opera con una asimetría estructural: castiga con severidad y rapidez el incumplimiento, pero exige meses de conducta intachable comprobada para recomponer la reputación financiera de quien regularizó su situación.

¿Por qué el score de Veraz no sube de inmediato tras saldar una deuda?

El estancamiento temporal del puntaje crediticio luego de cancelar una deuda atrasada responde a plazos legales de conservación de datos y al desfasaje técnico con el que operan los organismos reguladores:

El rezago operativo de la autoridad monetaria: la consulta pública de la Central de Deudores del BCRA publica los balances consolidados del sistema financiero con una demora técnica de entre 60 y 90 días . Si un usuario abona la totalidad de su saldo en septiembre, la base abierta mantendrá visible la mora de julio o agosto durante semanas antes de reflejar el cierre contable del período

la consulta pública de la Central de Deudores del BCRA publica los balances consolidados del sistema financiero con una . Si un usuario abona la totalidad de su saldo en septiembre, la durante semanas antes de reflejar el cierre contable del período El plazo legal de permanencia histórica: el artículo 26 de la Ley N° 25.326 de Hábeas Data dispone que la entidad acreedora debe asentar la cancelación ante el buró en un plazo de hasta cinco días hábiles. Sin embargo, la legislación autoriza a conservar la constancia histórica de que la mora existió y fue regularizada durante un período de dos años contados a partir de la fecha efectiva de pago . Si la deuda nunca se pagó, el registro caduca a los cinco años por prescripción legal

el artículo 26 de la Ley N° 25.326 de Hábeas Data dispone que la entidad acreedora debe asentar la cancelación ante el buró en un plazo de hasta cinco días hábiles. Sin embargo, la legislación autoriza a conservar la constancia histórica de que la mora existió y fue regularizada durante un . Si la deuda nunca se pagó, el registro caduca a los cinco años por prescripción legal Ausencia de noticias negativas no equivale a un buen score: modelos de diagnóstico crediticio corporativo como ModoScoring advierten por una característica estructural de la plaza local: el sistema registra formalmente a quien incumple (deuda bancaria, cheques rechazados ante el BCRA o juicios en el Boletín Oficial), pero no premia los pagos puntuales a proveedores o servicios esenciales en factura. Por ende, tras cancelar un pasivo, el expediente queda formalmente en cero y debe nutrirse de nueva información transaccional positiva

Cuánto se demora en recuperar el puntaje crediticio y cómo acelerarlo (generado con IA)

¿Cómo tramitar el libre deuda y acelerar la rectificación de los informes?

Esperar que los sistemas informáticos sincronicen los datos de forma pasiva suele bloquear gestiones comerciales urgentes. Para acortar los plazos burocráticos, los analistas recomiendan una intervención directa del usuario:

Obtención del Certificado de Libre Deuda original: apenas liquidado el pasivo, se debe exigir al banco, fintech o fideicomiso de cobranza una constancia formal con membrete y firma de apoderado que certifique la inexistencia de saldos residuales o intereses pendientes

apenas liquidado el pasivo, se debe exigir al banco, fintech o fideicomiso de cobranza una constancia formal con membrete y firma de apoderado que certifique la inexistencia de saldos residuales o intereses pendientes Presentación ante los burós privados: con el documento digital o físico, el interesado debe ingresar a los portales de reclamo de las agencias de informes comerciales para ejercer su derecho de rectificación y supresión. La normativa obliga a los burós a actualizar la calificación en un plazo perentorio de cinco días hábiles

con el documento digital o físico, el interesado debe ingresar a los portales de reclamo de las agencias de informes comerciales para ejercer su derecho de rectificación y supresión. Gestión directa ante la entidad que evaluará el nuevo crédito: Si el usuario está tramitando un crédito personal, prendario o hipotecario, lo más eficiente es presentar el Libre Deuda directamente ante el oficial de riesgo de la institución solicitante e indagar con qué buró opera para forzar una actualización manual de su legajo crediticio

¿Cómo acelerar la suba del puntaje de Veraz mes a mes?

La reconstrucción del perfil financiero exige reemplazar los registros pasados con evidencia de cumplimiento continuo y predecible.

Desde la plataforma de salud financiera TIRR destacan a iProUP que el proceso no debe encararse a ciegas, sino mediante un monitoreo preventivo y consciente de las variables que mueven la aguja del algoritmo.

En ese sentido explican a este medio que el desafío debe encararse desde la educación financiera y el diagnóstico continuo: "Se le tiene que enseñar al usuario a leer su radiografía crediticia y a identificar qué variables están afectando su score"

Asimismo, advierten: "Un crédito puede ser un salvavidas para superar una urgencia y construir historial, pero sin educación financiera se convierte en un salvavidas de plomo. Cualquier crédito de inclusión debe ir de la mano de herramientas para entender compromisos, tasas, costos y consecuencias. Saber cuándo tu perfil vuelve a estar 'verde' es el primer paso para no sobreendeudarse".

Para reactivar la curva de crecimiento del puntaje crediticio, los especialistas recomiendan aplicar un conjunto de pautas operativas:

Mantener la utilización de crédito por debajo del 30%: los algoritmos de scoring ponderan negativamente a quienes agotan el 100% del margen disponible en sus tarjetas de crédito. Sostener los consumos dentro del 30% o 40% del límite asignado indica desahogo financiero

los algoritmos de scoring ponderan negativamente a quienes agotan el 100% del margen disponible en sus tarjetas de crédito. Sostener los consumos dentro del indica desahogo financiero Puntualidad rigurosa en fechas de vencimiento: cancelar resúmenes y servicios antes del vencimiento formal. Un atraso aislado de pocos días interrumpe la acumulación de puntos y congela la recuperación del perfil

cancelar resúmenes y servicios antes del vencimiento formal. Un atraso aislado de pocos días interrumpe la acumulación de puntos y congela la recuperación del perfil Generar nuevo historial positivo mediante plásticos: el uso recurrente y controlado de la tarjeta de crédito constituye el mecanismo más rápido para generar antecedentes favorables. En una nota anterior con este medio, fuentes de Ualá explicaron que "el uso de la tarjeta es una de las herramientas más concretas para empezar a construir historial crediticio, ya que cada consumo y cada pago permite generar antecedentes que luego pueden ser considerados para acceder a nuevos productos o mejores condiciones de financiamiento"

el uso recurrente y controlado de la tarjeta de crédito constituye el mecanismo más rápido para generar antecedentes favorables. En una nota anterior con este medio, fuentes de Ualá explicaron que "el uso de la tarjeta es una de las herramientas más concretas para empezar a construir historial crediticio, ya que que luego pueden ser considerados para acceder a nuevos productos o mejores condiciones de financiamiento" Apalancarse en plataformas de inclusión financiera: muchos usuarios quedan fuera del mercado bancario tradicional por carecer de antecedentes y no por falta de solvencia: "En Ualá contamos con nuestro propio sistema de scoring, UaláScore, que analiza el comportamiento dentro de la plataforma. A medida que los clientes utilizan su tarjeta y cumplen con sus pagos, ese historial se fortalece y se traduce en mejores condiciones de financiamiento"

"Cuidar tu perfil crediticio no es solo pagar a tiempo, es estar al tanto de lo que debés, cómo lo usás y qué decisiones tomás con esa plata", señalan expertos.

¿Por qué los modelos inteligentes de riesgo reemplazan a los criterios estáticos?

La reactivación del crédito presiona a las entidades financieras para dejar atrás las herramientas de evaluación tradicionales, cuya rigidez limitaba la bancarización de amplios sectores productivos.

Ya a principios de este año, el especialista Julián Sanclemente, directivo de Alprestamo, anticipaba que 2026 sería el año en que la inteligencia de datos desplazaría a la intuición en el otorgamiento crediticio local.

Sanclemente remarcaba en declaraciones a las que accedió iProUP que, según registros del Banco Central, el crédito al sector privado en la Argentina representaba apenas el 13,6% del PBI frente a un promedio regional del 44,1%, evidenciando que la brecha no respondía a una falta de capacidad de repago, sino a la obsolescencia de los modelos de evaluación.

En ese contexto, desde la firma advertían que "muchos usuarios que la intuición tradicional descartaría como riesgosos muestran comportamientos sumamente responsables cuando se los analiza con datos dinámicos en lugar de recurrir a fotos viejas del sistema".

En la misma sintonía analítica, desde SIISA (empresa de tecnología y buró crediticio) señalan que la competitividad del mercado exige hoy incorporar capas predictivas más sofisticadas.

"Además de automatizar la evaluación para aprobar o rechazar una solicitud, también es posible analizar cómo funcionan esas decisiones en la práctica y ajustar los criterios de análisis de manera más ágil según los resultados obtenidos", agregan en declaraciones a las que accedió este medio.

El avance de las plataformas digitales abrió un atajo operativo para quienes necesitan reactivar su perfil tras cancelar una mora y encuentran las puertas cerradas en la banca tradicional por el desfasaje del Banco Central.

Como relevó iProUP, los ecosistemas fintech comenzaron a utilizar modelos de scoring alternativos que evalúan variables cotidianas más allá de la Central de Deudores: mientras algunas firmas analizan el flujo de cobros y el historial de compras en plataformas para asignar márgenes iniciales, otras lo hacen desde el uso de la cuenta remunerada y el pago puntual de servicios desde la aplicación para alimentar su propio puntaje.

Bajo este esquema, el acceso a una tarjeta de crédito o a una línea de financiamiento inicial deja de ser un fin en sí mismo y pasa a funcionar como un auténtico "puente" de rehabilitación crediticia. Para el usuario que acaba de cancelar un pasivo atrasado, operar con un plástico –incluso con límites acotados al comienzo– se convierte en la herramienta más rápida para registrar transacciones mes a mes, demostrar conducta de pago y volver a posicionarse en terreno positivo en el momento en que las líneas de crédito formal vuelven a reactivarse.