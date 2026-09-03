Emite obligaciones negociables con renta en divisa extranjera, vencimientos escalonados y una de las mejores calificaciones crediticias

Ideal para inversores conservadores, con inversión mínima de u$s100 y cobros trimestrales en Dólar MEP.

Financiará camiones y buses con préstamos y leasing; tiene calificación AAA(arg) de Fix SCR.

Scania Credit Argentina licita su Obligación Negociable Clase 4 por u$s40 millones para inversores en dólares.

Scania licita este jueves 3 de septiembre su nueva Obligación Negociable (ON) Clase 4, una herramienta destinada a quienes buscan poner a trabajar sus dólares y obtener una renta para no perder poder adquisitivo ante la inflación en la moneda norteamericana.

La colocación está a cargo de Scania Credit Argentina S.A.U., el brazo financiero de la firma en el país, que sale a captar hasta u$s40 millones ampliables en el mercado de capitales local bajo legislación argentina.

La emisión da continuidad a la estrategia de endeudamiento corporativo de la compañía, tras haber colocado con éxito sus series previas (Clase 1, Clase 2 y Clase 3) entre 2024 y mediados de 2026.

Al igual que en las tandas anteriores, los fondos obtenidos se volcarán directamente al financiamiento de la economía real: préstamos prendarios, leasing financiero y operativo para la compra de camiones, buses, motores y servicios de grandes reparaciones.

Según un informe elaborado por Balanz y al que accedió iProUP, la compañía "combina la experiencia global del Grupo Traton (Volkswagen) con un profundo conocimiento del mercado local, brindando financiamiento flexible y coberturas integrales de seguros junto a su alianza con AON".

Esta sinergia comercial permite canalizar el ahorro privado hacia la renovación de flotas de transporte de carga y logística de todo el territorio nacional.

¿Qué son las Obligaciones Negociables y por qué resultan atractivas para los ahorristas?

Las Obligaciones Negociables son títulos de deuda privada emitidos por empresas que necesitan financiamiento para expandir sus operaciones productivas o refinanciar pasivos.

Quien adquiere una ON le presta dinero a la compañía a cambio de una renta prefijada (intereses) y la devolución del capital invertido en cuotas o al vencimiento.

Frente al atesoramiento pasivo de divisas en cajas de seguridad o cuentas a la vista, estos instrumentos ofrecen ventajas operativas concretas:

Renta efectiva en dólares: Los cupones de interés y el capital se cobran en moneda dura (Dólar MEP), lo que evita la pérdida de valor provocada por la inflación acumulada en los Estados Unidos

Flujo de liquidez constante: Al pagar intereses de forma periódica, permiten reinvertir los cobros en nuevas colocaciones o contar con un ingreso previsible cada trimestre

Seguridad jurídica y respaldo: El inversor conoce de antemano el cronograma exacto de pagos de la entidad, respaldado por la solvencia financiera de la firma emisora y sus calificaciones de riesgo independientes

¿Cuáles son las características y condiciones de la nueva ON Clase 4 de Scania?

La licitación de la Clase 4 se desarrollará este jueves 3 de septiembre entre las 10 y las 16 horas a través de los principales agentes de liquidación y compensación (ALyCs) y plataformas bancarias habilitadas:

Emisor: Scania Credit Argentina S.A.U. (Grupo Traton / Volkswagen)

Monto a licitar: Hasta u$s40 millones (ampliable hasta el monto máximo del programa)

Moneda de integración y cobro: Dólar MEP (se suscribe y se cobra en moneda extranjera)

Plazo y vencimiento: 36 meses desde su emisión

Tasa de interés: Fija a licitar, pagadera de forma trimestral comenzando en el mes 6

Estructura de amortización: Formato sinkable (devolución gradual de capital) en 11 cuotas consecutivas y trimestrales a partir del mes 6; las primeras 10 cuotas amortizan el 9% cada una y la undécima cuota cancela el 10% final

Monto mínimo de inversión: u$s100 (con múltiplos de u$s1 por encima de esa cifra)

Calificación crediticia: AAA(arg) otorgada por la calificadora Fix SCR, el grado más alto de solidez y capacidad de pago en el mercado doméstico

Marco regulatorio: Ley aplicable argentina

Así es la nueva ON de Scania (Fuente: Balanz)

¿Cuál es el perfil de inversor recomendado para este título?

El diseño de la ON Clase 4 de Scania encaja de forma precisa en perfiles conservadores y moderados que priorizan la preservación del capital y la previsibilidad en sus colocaciones en dólares.

Los destinatarios ideales incluyen:

Ahorristas minoristas: La barrera de entrada fijada en apenas u$s100 permite que cualquier pequeño ahorrista participe de una colocación corporativa sin necesidad de grandes desembolsos patrimoniales

Buscadores de flujo trimestral (cash flow): Al no concentrar la devolución del dinero al vencimiento final (bullet), la estructura sinkable amortiza capital e intereses cada tres meses desde el sexto mes, acortando el plazo medio de recupero y reduciendo la exposición al riesgo país

Inversores cautelosos: La nota AAA otorgada por Fix SCR certifica que Scania Credit cuenta con una de las carteras comerciales con menor mora del sector automotriz, respaldada por la garantía prendaria de las unidades y el soporte financiero de su casa matriz internacional

Aviso de advertencia y educación financiera: El presente artículo tiene fines estrictamente informativos y periodísticos, y no constituye una recomendación de inversión, oferta pública ni asesoramiento financiero de ninguna naturaleza. La adquisición de Obligaciones Negociables y títulos corporativos conlleva riesgos asociados a la liquidez del mercado secundario y a la capacidad de pago del emisor. Se sugiere a los inversores analizar el prospecto de emisión definitivo registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y consultar con un Asesor Financiero Matriculado antes de cursar órdenes de compra.