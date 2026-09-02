La petrolera de Corporación América lanza una nueva emisión de deuda en dólares MEP con vencimiento a 36 meses y ticket mínimo de u$s100

Permite a inversores de perfil conservador dolarizar ahorros y obtener retornos semestrales a 36 meses.

La licitación de estas ON es el 2/9/2026 (10-16 hs) con mínimo de u$s100, abierta a minoristas e institucionales.

El mercado de capitales local continúa mostrando un marcado protagonismo del sector energético para la captación de financiamiento en moneda extranjera. Compañía General de Combustibles S.A. (CGC), la petrolera controlada por el holding Corporación América, anunció la colocación primaria de sus Obligaciones Negociables Clase 41, un instrumento nominado en Dólar MEP a 36 meses de plazo, según informó la sociedad de bolsa Balanz en su último reporte de colocaciones corporativas.

La licitación se desarrollará este miércoles 2 de septiembre de 2026 entre las 10:00 y las 16:00 hs, permitiendo la participación de ahorristas minoristas e inversores institucionales a través de un ticket de ingreso accesible fijado en un piso de u$s100.

La compañía -sexta productora y operadora de upstream de Argentina y accionista estratégica de Transportadora de Gas del Norte (TGN)- busca colocar un monto inicial de hasta u$s40 millones, ampliable hasta el tope máximo autorizado por su programa global.

¿Cuáles son las características y condiciones técnicas de la ON Clase 41 de CGC?

De acuerdo con el informe de emisión estructurado por Balanz al que accedió iProUP, la colocación bursátil presenta los siguientes parámetros operativos:

Emisor: Compañía General de Combustibles S.A. (CGC)

Clase: Obligaciones Negociables Clase 41

Monto de emisión: Hasta u$s40 M (ampliables hasta el monto máximo del prospecto)

Fecha y horario de licitación: Miércoles 2 de septiembre de 2026, de 10:00 a 16:00 hs

Moneda de denominación y pago: Dólar MEP

Forma de integración: Efectivo en Dólar MEP y/o en especie mediante la entrega en canje de ON Clase 36 (CP36O) y ON Clase 37 (CP37O), según la relación de canje fijada

Plazo de vencimiento: 36 meses

Tasa de interés: Fija (a definirse durante la licitación por corte de mercado)

Frecuencia de pago de intereses: Semestral

Amortización del capital: Esquema bullet (devolución del 100% del capital al vencimiento de los 36 meses)

Precio de emisión: 100% del valor nominal

El monto mínimo de suscripción es de u$s100 y múltiplos de u$s1 por encima de esa cifra. La legislación aplicable es Ley Argentina.

Fuente: Balanz

¿Qué respaldo operativo tiene CGC en el sector energético argentino?

Compañía General de Combustibles cuenta con más de un siglo de trayectoria en la industria de los hidrocarburos y forma parte de Corporación América, holding nacional con operaciones en infraestructura, energía y tecnología.

La empresa opera más de 60 yacimientos de petróleo y gas distribuidos en cinco cuencas productivas del país: Austral, Golfo San Jorge, Neuquina, Noroeste y Cuyana.

Su esquema logístico integra más de 5.000 kilómetros de ductos, plantas de tratamiento propias y la terminal marítima de Punta Loyola en Santa Cruz, lo que le otorga autonomía para transportar, almacenar y despachar producción hacia los mercados de consumo y exportación.

¿Qué son las Obligaciones Negociables y para qué perfil de inversor se recomiendan?

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda privada emitidos por empresas que se colocan en el mercado bursátil. Al suscribir estos instrumentos, el inversor se convierte en acreedor de la entidad emisora, adquiriendo el derecho a percibir un cronograma pautado de cobro de intereses periódicos y la devolución del capital invertido en la fecha de vencimiento.

En el mercado financiero local, los especialistas en renta fija señalan que las ON de corporaciones energéticas de primera línea resultan recomendables para perfiles de riesgo conservadores y moderados.

La preferencia de estos perfiles se fundamenta en la necesidad de dolarizar ahorros en el circuito formal, obtener previsibilidad de flujos semestrales en moneda dura y respaldar la inversión en empresas con generación genuina de divisas por exportación y venta de hidrocarburos.

Qué son las Obligaciones Negociables

¿Cómo participar de la licitación primaria desde una cuenta de inversión?

Para ingresar órdenes en la subasta del miércoles 2 de septiembre antes de las 16:00 hs, los interesados deben seguir el siguiente procedimiento digital: