La integración permite utilizar USDC y EURC de forma nativa y mover fondos entre distintas redes mediante el protocolo CCTP. Los detalles

Plasma se suma a 37 blockchains con soporte nativo para USDC, ampliando opciones para pagos y operaciones financieras de Circle.

La integración incluye CCTP y Bridge Kit para transferencias sin versiones envueltas y desarrollo de apps con stablecoins.

Circle desplegó de forma nativa sus stablecoins USDC y EURC en Plasma, una blockchain L1 enfocada en pagos con estos activos.

Circle desplegó de forma nativa USDC y EURC en Plasma, una blockchain de capa 1 enfocada en pagos con stablecoins.

La integración también incorpora CCTP y Bridge Kit, dos herramientas que permiten facilitar las transferencias entre redes y la creación de aplicaciones que utilicen estos activos.

La disponibilidad de los tokens nativos diferencia a estos activos de las versiones envueltas que suelen utilizarse a través de puentes desarrollados por terceros.

Con este despliegue, USDC queda disponible de forma nativa en Plasma, mientras que EURC suma una representación vinculada al euro dentro de la red. Ambos activos pueden utilizarse en aplicaciones de:

pagos

trading

liquidación

gestión de liquidez

La integración también amplía las alternativas para quienes necesiten mover USDC entre distintas blockchains. A través de CCTP, los usuarios pueden transferir el activo entre redes compatibles sin recurrir a una versión envuelta de la stablecoin.

Circle indicó que con Plasma, USDC ya cuenta con soporte nativo en 37 blockchains. EURC, por su parte, opera de forma nativa en ocho redes, mientras que CCTP está disponible en 28.

El anuncio se realizó luego de que Circle publicara las direcciones oficiales de los contratos de mainnet de USDC y EURC en Plasma.

Cómo funciona CCTP

El Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) permite enviar USDC de una blockchain a otra sin necesidad de utilizar una versión envuelta del token.

El proceso consiste en quemar los USDC en la red de origen y crear la misma cantidad en la blockchain de destino. Circle verifica la operación antes de habilitar la emisión de los nuevos tokens.

De esta manera, el sistema busca hacer más simple el movimiento de USDC entre distintas redes y reducir la dependencia de intermediarios y pools de liquidez.

La integración también suma Bridge Kit, una herramienta de Circle que permite a los desarrolladores incorporar transferencias entre blockchains en sus aplicaciones.

Según la compañía, estas funciones pueden integrarse con unas 10 líneas de código. La herramienta está pensada para proyectos que quieran utilizar stablecoins en:

pagos

trading

liquidaciones

gestión de fondos.

Cuánto USDC y EURC hay en Plasma

Los primeros datos de Plasma muestran una cantidad todavía limitada de tokens. Plasmascan ya registra 4.654.322,737666 USDC, distribuidos entre seis titulares. En el caso de EURC, el explorador muestra 12.866,64 tokens en circulación entre cinco titulares.

Estos números reflejan el estado inicial de los activos en la red y no permiten saber todavía cuál será su nivel de adopción. Para medir su evolución habrá que observar el volumen de transacciones, la liquidez y la cantidad de aplicaciones que comiencen a utilizarlos.

Plasma es una blockchain de capa 1 creada especialmente para pagos con stablecoins. La llegada de USDC y EURC permite utilizar directamente dos de los principales activos de Circle dentro de la red.

La integración también ofrece herramientas para conectar Plasma con otras blockchains y facilitar operaciones con stablecoins. Además, algunos usuarios y participantes institucionales elegibles podrán acceder a servicios de entrada y salida de dinero tradicional, depósitos, retiros y herramientas mediante API.

Con este lanzamiento, Circle suma a Plasma a su red de blockchains compatibles y amplía las opciones para utilizar sus stablecoins en pagos y operaciones financieras.