El nuevo programa contempla $2 billones para financiar viviendas y establece condiciones sobre tasas, plazos, montos y requisitos de acceso.

Tasas hasta UVA + 7.5% y plazos mínimos de 15 años buscan impulsar el mercado inmobiliario.

El FGS de Anses aporta los fondos; el monto máximo por crédito es de 150.000 UVA (u$s200.000).

Gobierno lanza programa de crédito hipotecario con $2 billones para facilitar acceso a vivienda.

Siete requisitos excluyentes se deben cumplor para acceder al nuevo programa del Gobierno que tiene por objetivo impulsar el crédito hipotecario y facilitar el acceso a la vivienda de los argentinos.

El esquema contempla $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, que serán canalizados hacia los bancos para financiar nuevos préstamos.

La iniciativa establece condiciones concretas sobre el destino de los fondos, las tasas, los plazos y el monto máximo de los créditos.

Según las estimaciones oficiales, el programa tendría capacidad para alcanzar a más de 17.000 familias.

El objetivo es ampliar el financiamiento de largo plazo y generar un mayor movimiento en el mercado inmobiliario y la construcción.

El organismo nacional fijó una serie de requisitos que son necesarios conocer antes de analizar si un préstamo puede estar al alcance de cada familia.

Luis Caputo, Ministro de Economía, fue quien anunció el nuevo esquema hipotecario

Conocé las 7 claves del nuevo programa hipotecario

1- ¿Cuánto dinero tiene disponible el programa?

El nuevo esquema contempla un total de $2 billones, que serán colocados mediante licitaciones entre las entidades financieras. La primera convocatoria será por $200.000 millones y está prevista para la próxima semana.

Cada banco podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada licitación. Una vez que las entidades constituyan los depósitos, tendrán un plazo de 90 días corridos para utilizar esos fondos en nuevos créditos hipotecarios.

2- ¿Para qué se puede usar el crédito?

Según detalla el programa, los fondos deberán ser destinados a créditos hipotecarios para personas humanas que busquen acceder a una primera vivienda. El dinero podrá utilizarse para:

comprar una propiedad

construir

ampliar o refaccionar una vivienda

3- ¿Cuánto se puede pedir?

El monto máximo establecido por el programa es de 150.000 UVA por crédito, una cifra cercana a los u$s200.000 al tipo de cambio actual.

Sin embargo, este tope no significa que todos los solicitantes puedan acceder automáticamente a ese monto. La suma que finalmente otorgue cada banco dependerá de la capacidad de pago del cliente y de las condiciones de la operación.

4- ¿Qué tasa tendrán los créditos?

Uno de los puntos centrales del programa es la tasa de interés. Los bancos podrán cobrar una tasa máxima de UVA + 7,5%.

Al estar denominados en UVA, los créditos no mantienen un capital fijo en pesos. La deuda se actualiza según el valor de la UVA, por lo que tanto el saldo pendiente como las cuotas pueden aumentar a lo largo del tiempo.

En el ejemplo presentado por el Ministerio de Economía se utilizó una tasa de UVA + 7%, medio punto por debajo del máximo permitido.

5- ¿A cuántos años se puede sacar?

El programa establece que los créditos deberán tener un plazo mínimo de 15 años y cada entidad podrá establecer sus propias condiciones dentro del esquema.

Para el ejemplo difundido por el Ministerio se tomó un préstamo a 25 años, una extensión que permite reducir el peso de la cuota inicial, aunque implica mantener el endeudamiento durante un período prolongado.

6. ¿Cuánto sería la cuota de un crédito de u$s80.000?

Para mostrar cómo funciona el nuevo esquema, el Gobierno tomó como referencia una propiedad de u$s106.667 y un préstamo de u$s80.000, equivalente al 75% del valor del inmueble. Con un plazo de 25 años y una tasa de UVA + 7%, la primera cuota sería de $865.098.

Al tratarse de un préstamo ajustado por UVA, el valor de las cuotas evolucionará a medida que se actualice esta unidad.

7. ¿Qué ingresos hay que tener para acceder?

El ejemplo establece una relación entre cuota e ingresos del 25%. Con esa referencia, una primera cuota de $865.098 requiere un ingreso neto mensual familiar de aproximadamente $3.460.391.

Esto significa que, según el ejemplo, una pareja en la que cada integrante tenga un ingreso cercano a $1.7 millones podría alcanzar el nivel de ingresos necesario para solicitar un crédito de u$s80.000.

Sin embargo, el ingreso requerido puede variar según el monto solicitado, el plazo elegido, la tasa ofrecida por el banco y la situación financiera de cada solicitante.