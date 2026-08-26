Con respaldo de ANSES, se lanzó una nueva línea hipotecaria UVA a 25 años, con requisitos salariales y cuotas iniciales ajustadas al mercado

Para una vivienda de u$s106.000, se requiere un ingreso familiar neto de $3.460.391 y se estima una cuota inicial de $865.098 para el solicitante.

Los bancos ofrecerán préstamos a 15, 20 o 30 años con una tasa máxima de UVA + 7,5%, proyectando alcanzar hasta 18.000 nuevas soluciones habitacionales.

El Gobierno nacional lanzó un programa de $2 billones proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para reactivar los créditos hipotecarios UVA.

El acceso a la vivienda propia vuelve a ocupar el centro de la agenda económica con el lanzamiento de un programa estatal que busca reactivar el mercado de préstamos a largo plazo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este miércoles un esquema de fondeo por $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, estructurado para que las entidades bancarias extiendan la oferta de créditos ajustables por UVA para personas humanas.

El programa tiene como destino exclusivo la adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda, con subastas de depósitos a plazo fijo a los bancos en licitaciones quincenales de $200.000 millones.

El objetivo oficial apunta a solucionar el descalce financiero entre los depósitos a corto plazo del sistema y los préstamos a 15, 20 o 30 años, proyectando alcanzar entre 17.000 y 18.000 soluciones habitacionales.

La gran incógnita para los potenciales tomadores radica en los montos efectivos de bolsillo: cuánto dinero se requiere demostrar ante la entidad financiera y a cuánto asciende la cuota mensual para adquirir una propiedad estándar en el mercado inmobiliario.

Cuánto debe ganar una familia y qué cuota inicial pagará por una vivienda de u$s100.000

Para clarificar el impacto directo en los hogares, el Ministerio de Economía presentó una simulación oficial basada en una vivienda familiar valuada en u$s106.000 (o u$s106.667):

Monto del préstamo otorgado: Como el sistema bancario financia de manera estándar hasta el 75% del valor de tasación del inmueble , el crédito otorgado asciende a u$s80.000 , equivalente a unos $114 M a $120,9 M (tomando la cotización en torno a $1.500).

Como el sistema bancario financia de manera estándar hasta el , el crédito otorgado asciende a , equivalente a unos $114 M a $120,9 M (tomando la cotización en torno a $1.500). Cuota inicial mensual estimada: Para un plazo de amortización a 25 años y bajo una tasa del UVA + 7% , la primera cuota mensual se ubica en $865.098 (un valor que las autoridades asemejaron al costo actual de un alquiler para una tipología similar).

Para un plazo de amortización a 25 años y bajo una tasa del , la primera cuota mensual se ubica en (un valor que las autoridades asemejaron al costo actual de un alquiler para una tipología similar). Ingreso familiar neto requerido: Dado que la normativa fija que la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos , el grupo solicitante debe certificar un ingreso mensual total de $3.460.391 .

Dado que la normativa fija que la cuota no puede superar el , el grupo solicitante debe certificar un ingreso mensual total de . Suma de ingresos conjuntos: Ante un salario neto promedio en torno a los $1.800.000, el esquema permite la suma de haberes entre cónyuges, convivientes o integrantes del hogar, facilitando que una pareja joven con dos ingresos registrados alcance el piso exigido.

Cuáles son los requisitos y condiciones técnicas fijadas para los bancos

Las entidades financieras que resulten adjudicatarias de los depósitos del FGS deberán cumplir con topes estrictos de tasa y plazos fijados por el Palacio de Hacienda:

Tasa máxima al tomador: Los bancos no podrán aplicar una tasa superior a UVA + 7,50% nominal anual

Plazo de amortización: El período mínimo de los préstamos hipotecarios será de 15 años

Monto tope por crédito: Cada préstamo tendrá un límite máximo de 150.000 UVA (equivalente a unos u$s200.000)

Plazo de colocación de los fondos: Las entidades deberán volcar el dinero a préstamos a personas humanas dentro de los 90 días corridos posteriores a la constitución del depósito

Diversificación bancaria: Cada entidad podrá ofertar hasta un máximo del 20% del monto total por licitación ($40.000 M por subasta) para evitar la concentración

Qué proyectan los economistas y referentes del sector sobre el nuevo fondeo

El desembarco de los fondos previsionales generó repercusiones favorables tanto en el sector fintech como entre analistas del mercado inmobiliario y financiero, quienes ponderaron el volumen de la inyección para atacar la falta histórica de ahorro a largo plazo.

El fundador y CEO de Ualá, Pierpaolo Barbieri, destacó la relevancia del esquema oficial para destrabar el financiamiento de las entidades.

"El gran problema para el crédito hipotecario en Argentina es, históricamente, la inestabilidad macro y el fondeo largo. O sea, depósitos a largo plazo con condiciones estables, para que los bancos puedan prestar ese dinero por 5-15 años. O 30. Si existen garantías o fondeo largo, tal como pasa en EEUU o Chile, aumentaría mucho el crédito para que más argentinos accedan a ser dueños. Sería muy positivo para el país — y para la construcción, donde tenemos un déficit habitacional importante", manifestó en su cuenta de X.

La reflexión de Pierpaolo Barbieri (X)

En la misma línea, en un análisis publicado en agosto de 2026, Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, remarcó el alcance de la iniciativa: "El FGS va a destinar $2 billones (u$s1.500 M) para colocar plazos fijos en los bancos que sirven de fondeo para créditos hipotecarios. Esto quedaría, entonces, con cerca de 20.000 créditos en UVA con tasas de hasta 7,5%".

"Para contexto, hoy el crédito promedio son u$s75.000 (cerca de $100 M) a 23 años con una tasa del 7%. El año pasado se colocaron 44.000 créditos y este año va a terminar en cerca de 30.000. Esto significaría agregar 20.000. Es una buena noticia", agregó.

Por su parte, Federico Machado, economista de OpenEconomia, analizó el mecanismo financiero detrás del fondeo y su efecto en la liquidez bancaria: "Me parece muy buena la medida de impulsar el crédito hipotecario a través del FGS. Es una medida popular sin comprometer el resultado fiscal".

"Entiendo que la estrategia es mover recursos que ya están invertidos en Plazo Fijo hacia Plazo Fijo UVA por mayor plazo. Esto implicará que los bancos desarmen tenencias de títulos públicos de corto plazo para aumentar el crédito hipotecario", sentenció.