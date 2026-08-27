El diario británico analizó el aumento de la morosidad en Argentina y advirtió por las dificultades de millones de personas para pagar sus deudas

La tensión entre estabilidad macro y caída de salarios explica la dificultad de familias para pagar deudas.

5.8 millones de personas, casi un tercio de deudores, tienen créditos impagos; Equilibra reporta 16,3% de atrasos.

Financial Times alerta sobre el aumento de la morosidad argentina, un desafío clave para la economía de Milei.

El aumento de la morosidad entre las familias argentinas es uno de los principales desafíos que enfrenta la economía durante el gobierno del presidente Javier Milei, según una publicación del diario británico Financial Times.

De acuerdo a los datos de Equilibra citados por el medio, el 16,3% de los créditos otorgados a personas físicas registra atrasos de al menos tres meses. En total, 5.8 millones de personas están demoradas en sus pagos.

La cifra equivale a casi un tercio de quienes mantienen algún tipo de deuda y refleja el deterioro de la capacidad de pago de una parte de las familias argentinas.

El artículo, firmado por la periodista Ciara Nugent, plantea una paradoja que atravesó la economía argentina en los últimos meses.

La desaceleración de la inflación y una mayor estabilidad macroeconómica impulsaron el acceso al crédito. Sin embargo, el crecimiento coincidió con la pérdida del poder adquisitivo en los salarios, aumentos de tarifas y tasas de interés reales más elevadas.

De esta manera, muchas personas tomaron préstamos en un contexto económico que parecía más estable, pero luego comenzaron a tener dificultades para afrontar las cuotas.

Más de 5.8 millones de argentinos se encuentra en situación de mora

Para el Financial Times, el aumento de la morosidad se convirtió así en una de las consecuencias menos favorables del proceso de estabilización económica del país.

De un préstamo para arreglar el auto a una deuda de u$s11.000

Para mostrar el impacto del fenómeno en la vida cotidiana, el diario británico reconstruyó el caso de Jonatan Verón, un conductor de Uber de 41 años que vive en La Plata.

A comienzos de 2025, el trabajador pidió un préstamo bancario por u$s1.300 para arreglar el motor de su auto y continuar con la generación de ingresos.

Con el paso de los meses, comenzó a atrasarse en los pagos debido a que sus ingresos no lograban acompañar el aumento del costo de vida. Luego de sufrir la rotura de un neumático, recurrió a un prestamista informal y tomó otros u$s330 con una tasa de interés del 300%.

El endeudamiento comenzó a crecer y su deuda total superó los u$s11.000, al sumar compromisos financieros, préstamos de familiares y pagos personales pendientes.

"Es muchísimo", reconoció Verón al Financial Times. "Pero no tuve otra opción", resumió al indicar el motivo por el cual tomó una nueva deuda.

El análisis del Financial Times pone el foco en una tensión central de la economía argentina ya que mientras algunos indicadores macroeconómicos mejoraron y el crédito volvió a crecer, una parte de la población enfrenta mayores dificultades para sostener sus obligaciones financieras.