En julio de 2024 el 13,6% de las personas registradas en la Central de Deudores tenía al menos una deuda impaga y ese número se duplicó en junio de 2026

La proporción de deudores que cayó en mora prácticamente se duplicó en menos de dos años, según un informe elaborado por Matías Fernández, a raíz del análisis realizado por la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

Su cruce con información de ARCA, identificó a 5.859.104 personas con al menos una deuda en mora en la Argentina.

El trabajo analizó la evolución de millones de registros durante 24 meses y permite observar no sólo cuánto dinero está impago, sino también cuántas personas tienen dificultades para afrontar sus obligaciones.

Según el informe, en julio de 2024 el 13,6% de las personas registradas en la Central de Deudores tenía al menos una deuda impaga en situación 3, 4 o 5.

Después de varios meses de relativa estabilidad, el indicador comenzó a subir y llegó al 27,8% en junio de 2026, por lo que la proporción de deudores que cayó en mora prácticamente se duplicó en menos de dos años.

Esta cifra mostró una perspectiva diferente de la que surge de medir solamente el porcentaje de dinero prestado que se encuentra en situación irregular, ya que en este caso, la unidad de análisis son las personas.

Por qué la mora en la Argentina casi se duplicó en dos años

El resultado del estudio fue contundente y reveló que casi 5,9 millones de argentinos dejaron de pagar al menos una de sus obligaciones financieras.

Por otro lado, el volumen de personas afectadas no implica que todos los casos correspondan a grandes niveles de endeudamiento.

De hecho, el informe mostró que el 17% de los morosos debe menos de $100.000, mientras que casi una cuarta parte tiene obligaciones impagas inferiores a $150.000 y cerca de 40% debe menos de un salario mínimo vital y móvil.

La concentración del dinero aparece en el extremo opuesto, con el 14,5% de los morosos que más debe concentra el 73% del total de dinero impago.

La deuda mediana ronda los $643.000, mientras que el monto total en mora alcanza aproximadamente los $17,79 billones.

La diferencia entre ambas fotografías es significativa, ya que existe una enorme cantidad de pequeños deudores, pero una proporción relativamente reducida concentra la mayor parte del dinero comprometido.

Por qué los jóvenes poseen ahora muchas deudas

Uno de los principales focos de alerta aparece entre los argentinos de 18 a 25 años, que en dos años, la proporción de este grupo con algún tipo de deuda registrada pasó de 16,8% a 23,3%.

Esto significa que se incorporaron al sistema financiero 338.624 jóvenes adicionales, un incremento de 38% en una población que prácticamente no creció.

La mayor inclusión financiera, sin embargo, vino acompañada de un fuerte aumento de la morosidad, ya que entre los jóvenes que tienen una deuda registrada, la proporción en mora pasó de 24,7% al 40,8%, por lo que más de cuatro de cada diez jóvenes endeudados ya se encuentran en situación de mora.

Mercado Pago, una de las billeteras que concentra más morosos

Otro de los resultados que se conocieron gracias al análisis fue que Mercado Pago registra más de 6,5 millones de personas con deuda.

Esto se debe en parte a una estrategia que permitió incorporar al sistema financiero a consumidores que tradicionalmente tenían dificultades para acceder al crédito.

Sin embargo, la deuda mediana en mora es de aproximadamente $116.000, muy por debajo de los $1,46 millones registrados entre los bancos privados.

De esta forma, Mercado Pago concentra aproximadamente el 19% de las personas morosas, pero sólo el 2,9% del dinero en mora.

Cuál es el segmento más crítico

Por otro lado, el informe identificó un sector con niveles de morosidad particularmente altos dentro de los créditos rápidos no bancarios.

Se analizaron 68 compañías que ofrecen préstamos con requisitos relativamente bajos y, en muchos casos, procesos completamente digitales.

El 52,1% de sus clientes está en mora, equivalente a unas 1,3 millones de personas y algunas entidades presentan tasas de incumplimiento todavía mayores, de entre 65% y 86%.

Aunque este segmento concentró cerca de 22,5% de las personas morosas, representa menos de 8% del dinero total impago.

Por lo que nuevamente se puede observar cierto contraste, ya que hay muchísimas personas con deudas relativamente pequeñas frente a un volumen de dinero considerablemente menor.