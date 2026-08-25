Una joven publicó un video en TikTok en el que contó que lleva dos años sin pagar sus tarjetas y ya tiene 134 mil likes. ¿Por qué esto es un grave error?

Ignorar deudas genera consecuencias reales, como la calificación negativa en Veraz por cinco años y el riesgo de embargos de sueldo ordenados por un juez.

La Ley de Tarjetas de Crédito establece plazos de prescripción de uno a tres años, pero estos no son automáticos y se interrumpen mediante acciones judiciales.

Un video viral en TikTok impulsó un debate sobre la morosidad al sugerir no pagar deudas de tarjetas de crédito tras acumular $15 millones en saldos.

Un video viral en TikTok reavivó el debate sobre las consecuencias de no pagar las deudas de la tarjeta de crédito. Valentina relató que acumuló más de $15 millones en deudas con cuatro entidades y decidió no pagarlas.

"Debo más de 15 millones de tarjeta y veo mucha gente que también está en la misma situación. Gente, no la paguen", arrancó Valentina en su publicación. La joven detalló que sus deudas, que lleva dos años sin saldar, corresponden a:

Santander

BBVA

Banco Macro

Tarjeta Naranja

Su publicación ya tiene 134 mil likes y más de 2.300 comentarios, aunque muchos de esos relacionados a las consecuencias financieras de abandonar una deuda y los costos y perjuicios legales que esto puede tener, sobre todo en un contexto en el que la morosidad de las familias se ubica en 12,8% según el último Informe de Bancos del Banco Central (BCRA).

Su relato busca combinar experiencia personal con supuestas recomendaciones financieras que, aunque "no sean las mejores", aclara, las transmite "desde el conocimiento de hablar con abogados". "Les voy a contar lo que sucede cuando no pagan", arranca.

Según explica Valentina, cuando una persona deja de pagar, el banco primero intenta contactarlo por distintas vías. Si evalúa que no va a cobrar, "lo que hacen es venderlo a un estudio jurídico porque les sale más caro reclamarte la deuda que no cobrarla", afirma.

"Y ahí viene la parte donde el estudio jurídico te empieza a enfermar. Te llaman y te piden que pagues la totalidad de la deuda cuando ellos lo compraron por 'dos mangos'. Vos le decís que no y empiezan a ofrecerte otros métodos de pago, plan de cuotas, que es lo mismo", continúa.

El video viral que reabrió el debate sobre no pagar deudas

"Ustedes piensen que ellos les pagaron 200 pesos y quieren cobrarte 5 millones para ganar. Es un negocio todo esto.", criticó la tiktoker, al tiempo que denunció que, durante ese período, recibió amenazas de allanamiento a su casa, secuestro de electrodomésticos y embargo de sueldo.

Las presiones, relata, se extendieron a su familia. "Le hablaron a mi abuela, a mi papá. Y hace poco me manda un mensaje mi mamá reenviado de que si yo no pagaba la deuda, la iba a tener que pagar ella", relató.

"Siguen las amenazas, siguen los mails, siguen las llamadas. En mi caso, porque mi deuda es de hace dos años ya y siguen llamándome. O sea, olvídense que llamarlos los van a llamar, los van a seguir hostigando. Vos lo que siempre tenés que responder es que no tenés los recursos para pagar la deuda, no tenés cómo abonarla", aconseja.

Un punto central del video son los plazos de prescripción. Valentina afirmó que "cada tres o cinco años caduca tu deuda", pero las normativas vigentes establecen plazos distintos y más estrictos.

La Ley de Tarjetas de Crédito N° 25.065 fija, en su artículo 47, que la acción ejecutiva prescribe al año. La acción ordinaria prescribe a los tres años, contados desde la mora.

Para préstamos personales rige el plazo genérico de cinco años del Código Civil y Comercial. Pero acá viene el primer error grave del video: la misma no es de forma automática, sino que debe ser invocada por el deudor ante un reclamo judicial. Una carta documento puede suspender el plazo por seis meses y una demanda judicial lo interrumpe por completo, lo que reinicia el conteo.

Eso significa que si el acreedor presenta una demanda antes de que se cumplan esos plazos, el reloj vuelve a cero. No es tan simple como "esperar tres años y listo".

Sobre el Veraz, Valentina reconoce encontrarse en Situación 5, que el BCRA clasifica como deuda irrecuperable. La Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 establece que la información negativa puede mantenerse hasta cinco años en bases como el Veraz.

Esto ocurre aun si la deuda prescribió. Ese registro limita severamente el acceso a créditos, tarjetas y préstamos hipotecarios durante media década.

La joven relativiza ese impacto al asegurar que pudo pasar la evaluación para comprar un auto en cuotas pese a figurar en el registro. Aunque aclara se trata de una situación excepcional y no de la regla.

"Mi hermana trabajaba en un concesionario y yo intenté hacerlo y pasaba joya, por más que esté en el Veraz. Porque todo es una transfugada, así que no la paguen, porque realmente todas las amenazas que reciben no va a pasar.

En cuanto al embargo del sueldo, la normativa vigente es tajante: ningún acreedor puede retener el salario de un deudor por su cuenta. Solo un juez, mediante oficio judicial tras un proceso legal, puede ordenar un embargo.

La Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Decreto 484/87 establecen que el Salario Mínimo Vital y Móvil es inembargable. Si la remuneración no supera dos SMVM, puede embargarse hasta el 10% del excedente y, si lo supera, el tope sube al 20%.

La única excepción son las cuotas alimentarias. Pero si alguien trabaja en blanco y tiene una deuda judicializada, el embargo es una posibilidad concreta.

Mora récord: 5,8 millones de argentinos con atrasos de más de 90 días

El video de Valentina se viralizó en TikTok en un momento en el que la morosidad crediticia se encuentra en niveles récord. Según el último Informe de Bancos del BCRA, la irregularidad en créditos a familias se ubicó en 12,8% en junio de 2026.

Aunque se trató del primer mes sin subas en el dato mensual tras 19 meses de alzas consecutivas, hay que tener en cuenta que, hace un año atrás, ese indicador marcaba 5,2%.

Los préstamos personales, la línea más afectada, alcanzaron un récord de irregularidad de 16,4% en junio. Las tarjetas de crédito mostraron una leve mejora al descender a 12,6%, aunque sigue siendo un número muy alto.

Datos de la consultora Analytica, elaborados a partir de la Central de Deudores del BCRA con información de mayo, indican que de los 20,8 millones de personas con al menos un crédito formal en el país, 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días.

Eso significa que casi tres de cada diez personas con un crédito en Argentina están en mora. Un contexto que vuelve aún más peligroso seguir consejos como el de Valentina, donde las imprecisiones legales pueden transformarse en problemas judiciales y financieros a largo plazo.