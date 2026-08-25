Las tres firmas mostraron cómo utilizan la IA para optimizar procesos internos, desarrollar software y mejorar la atención de sus clientes

Google Cloud presentó en Buenos Aires su visión sobre la "Era Agéntica", con nuevas soluciones de IA para empresas y casos de uso de:

Mercado Libre

Telecom

Banco Macro

Durante el Google Cloud Summit 2026, la compañía mostró cómo la inteligencia artificial (IA) y los nuevos agentes de IA ya generaron resultados concretos dentro de algunas de las principales empresas argentinas.

Mercado Libre es uno de los casos más avanzados de adopción de IA empresarial. La compañía mantiene una alianza con Google Cloud desde hace siete años y utiliza estas herramientas tanto en sus equipos de tecnología como en la experiencia de sus usuarios.

Uno de los principales cambios se produjo en el desarrollo de software. Cerca de 40% del código que llega a producción es escrito por IA, aunque continúa bajo validación humana. Además, aproximadamente el 7% se aprueba de manera completamente autónoma.

Los agentes también comenzaron a asumir tareas dentro de los equipos de ingeniería. Según los datos presentados durante el Summit, ya auditaron más de 500.000 envíos de código y migraron unos 9.000 servicios.

La IA también llegó a la experiencia de compra. Con tecnología basada en Gemini 2.5 Flash, Mercado Libre multiplicó por cinco la cobertura de imágenes de sus vendedores y duplicó su productividad.

La compañía también avanza con un asistente de compras conversacional, búsquedas por imagen y un probador virtual dinámico, con el objetivo de utilizar IA en diferentes etapas de la experiencia del usuario.

Natalia Scaliter, gerenta general de Google Cloud Argentin y Eduardo López, presidente de Google Clo

Telecom y Banco Macro utilizan IA para acelerar sus procesos

En Telecom Argentina, el foco está puesto en utilizar IA generativa para mejorar tanto la operación interna como la relación con los clientes.

La compañía incorporó herramientas que permiten obtener información de negocio con mayor rapidez y ampliar las capacidades de análisis de autoservicio.

La tecnología también se utiliza para reforzar la seguridad y mejorar la eficiencia operativa. De esta manera, la IA funciona como una capa transversal que permite optimizar procesos existentes y acelerar la toma de decisiones.

El caso de Banco Macro tiene otro foco: la transformación de las herramientas que utilizan sus empleados. A través de una implementación a gran escala de Google Workspace, la entidad logró optimizar y hacer más seguros distintos procesos cotidianos de sus equipos en todo el país.

La incorporación de estas herramientas también generó un cambio en la forma de trabajar, con nuevas dinámicas de colaboración y un proceso de transformación cultural dentro de la organización.

Los Agentes de IA ya se encuentran dentro de las empresas

Los tres casos, de Mercado Libre, Telecom y Banco Macro, muestran las distintas formas para aplicar IA dentro de una empresa.

Mientras Mercado Libre la lleva al desarrollo de software y la experiencia de compra, Telecom apuesta por la eficiencia y el análisis, y Banco Macro por la productividad de sus equipos.

Sin embargo, el denominador común es que la IA ya se evalúa por su impacto concreto en el negocio.

"Observamos que la industria que está liderando la incorporación de los nuevos agentes es el retail ya que son los que más buscan bajar costos y es un tipo de industria en la que es más fácil probar nuevas tecnologías", agrega Natalia Scaliter, gerenta general de Google Cloud Argentina