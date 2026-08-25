Google Cloud presentó en Buenos Aires su visión para la Era Agéntica y mostró cómo los agentes de IA ya transforman procesos empresariales.

La adopción de IA podría elevar el PBI argentino hasta un 6.7%; Google Cloud capacita a miles en esta tecnología.

Un 20.4% de empresas argentinas ya adopta IA; Google Cloud lanzó Gemini Enterprise para finanzas y legal.

Google Cloud Summit 2026 destacó la Inteligencia Artificial como motor de transformación empresarial y la "Era Agéntica".

La inteligencia artificial fue el eje de la segunda edición del Google Cloud Summit 2026, el evento que la compañía realizó en Buenos Aires para mostrar cómo la tecnología ya transforma procesos concretos dentro de las organizaciones.

Durante la jornada, Google Cloud puso el foco en la "Era Agéntica", una nueva etapa en la evolución de la IA en la que los sistemas pueden razonar, planificar y ejecutar tareas de manera autónoma.

Según la firma, su nueva apuesta se basa en que estas herramientas puedan participar en procesos completos, además de ser asistentes para los empleados. De esta manera, la IA ya se incorpora en áreas como:

ingeniería

finanzas

operaciones

atención al cliente

gestión interna.

En ese contexto, la compañía presentó Gemini Enterprise for Financial Services y Gemini Enterprise for Legal, dos soluciones especializadas que buscan llevar agentes de inteligencia artificial a industrias con necesidades y flujos de trabajo específicos.

El avance de estas tecnologías ocurre mientras crece la adopción de IA entre las compañías argentinas. Según el estudio "IA que funciona para Hispanoamérica", realizado por Google, Foresight y el Grupo BID, el 20,4% de las empresas argentinas ya utiliza IA en sus operaciones cotidianas.

A ese grupo se suma otro 44,4% de compañías que planea incorporar IA en el corto plazo, lo que muestra que la tecnología comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante en las estrategias corporativas.

Una incorporación generalizada de IA podría generar un incremento anual del PBI argentino de entre 3,7% y 6,7%.

Google Cloud apuesta por la IA empresarial

La estrategia presentada durante el Summit busca llevar la inteligencia artificial desde la etapa de experimentación hacia aplicaciones concretas dentro de las organizaciones.

"Estamos hablando de una mejora organizacional, es una transformación, no solo un cambio. Los agentes no son un producto, son una estrategia", indicó Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica.

En lugar de limitarse a generar contenido o responder preguntas, los nuevos sistemas buscan ejecutar tareas y completar flujos de trabajo a través de:

datos

herramientas

aplicaciones empresariales

"El impacto de la inteligencia artificial en la economía argentina ya no es una promesa a futuro, es una realidad", agregó Natalia Scaliter, gerenta general de Google Cloud Argentina.

Según la ejecutiva, las empresas locales buscan, además de probar estas tecnologías, utilizarlas para resolver problemas concretos y generar valor para sus negocios.

En este escenario, Google Cloud busca posicionarse como proveedor de infraestructura y herramientas para esta nueva etapa, con soluciones especializadas, servicios de nube y programas de capacitación destinados a acompañar la incorporación de IA dentro de las compañías.

Natalia Scaliter, gerenta general de Google Cloud Argetina y Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica.

Google Cloud apuesta a formar el talento que necesita la nueva era de la IA

La expansión de la IA dentro de las organizaciones también plantea el desafío de contar con profesionales que sepan implementar estas herramientas y aprovecharlas en procesos concretos de negocio.

En Argentina, Google Cloud ofrece programas gratuitos de capacitación para acompañar los procesos de cambio. Más de 12.000 estudiantes argentinos se inscribieron desde enero de 2025 para formarse en computación en la nube e inteligencia artificial.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con más de 21 universidades e instituciones técnicas de todo el país, entre ellas:

la Universidad Nacional de Córdoba

la Universidad Austral

Universidad Siglo 21

UCEMA

ITBA

La estrategia es que la formación en nuevas tecnologías pueda incorporarse dentro de los espacios educativos. De esta manera, los estudiantes pueden adquirir conocimientos vinculados con herramientas que ya comienzan a utilizar las empresas.

El programa también busca ampliar el acceso a la IA más allá de los perfiles técnicos. En diciembre de 2025, la iniciativa "Capacita+ aprende IA con Google Cloud" formó a más de 200.000 estudiantes y profesionales no técnicos en un solo día en la región.

A medida que las compañías incorporan agentes de IA para automatizar tareas y modificar procesos, también necesitan empleados capaces de trabajar con estas herramientas, supervisar sus resultados y definir dónde pueden generar mayor impacto.