Mientras el Congreso acumula proyectos sin tratar y el Gobierno descarta intervenir, los bancos apuestan a planes de reestructuración ante la mora récord

Entidades como Banco Nación y Provincia ya concretaron miles de acuerdos para regularizar deudas, mientras persiste la alta morosidad en el sector fintech.

El Gobierno, a través de Luis Caputo, rechazó intervenir con fondos públicos para compensar a bancos, apostando a la flexibilidad privada y refinanciaciones.

La mora bancaria en el sector privado no financiero habría dejado de crecer en junio de 2026, marcando una baja marginal al 7,6% tras 19 meses al alza.

Un informe de la consultora 1816 estimó que la mora bancaria habría dejado de crecer en junio de 2026, después de 19 meses consecutivos de incrementos ininterrumpidos.

De confirmarse esos números, la irregularidad en el sector privado no financiero habría bajado de 7,7% en mayo a 7,6% en junio. En el caso específico de las familias, habría pasado de 12,8% a 12,7%.

Es una mejora marginal sobre un pico histórico, no un cambio de tendencia consolidado. En el sector fintech el panorama sigue siendo mucho más severo: la mora habría superado el 30%, aunque desde la industria aseguran haber detectado señales de estabilización en los últimos meses.

Desde el Banco Central proyectan una baja sostenida en los próximos meses. Su titular, Santiago Bausili, señaló en conferencia de prensa dos factores: el proceso de refinanciación ya iniciado por los bancos y el crecimiento sostenido del stock de crédito.

¿Por qué el Gobierno se niega a intervenir en la mora?

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado sobre la problemática en conferencia de prensa y su respuesta delimitó con claridad la posición oficial.

"Separemos la empatía de la política pública. Nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos, de los contribuyentes, entonces entrás en una situación en la que no sé si te sentirías cómoda con que usara tu plata para compensar a un banco porque otorgó un mal crédito", sostuvo.

El argumento es que cualquier intervención estatal en la morosidad implicaría, en última instancia, que los contribuyentes financien el riesgo que las entidades asumieron voluntariamente al prestar.

Caputo también aclaró cuál fue el pedido concreto del Gobierno al sistema financiero: "Les pedí flexibilidad, que hicieran algo razonable, que tuvieran consideración. Debo decir que la tuvieron, la reacción de los bancos fue muy positiva".

¿Qué ofrecen los bancos para refinanciar deudas en mora?

Banco Provincia informó haber superado las 100.000 operaciones de refinanciación durante 2026 a través de su programa integral de regularización financiera. Del total refinanciado, el 96% corresponde a personas físicas y el 4% a empresas.

Banco Nación alcanzó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones en 2026. Además sumó una línea UVA específica para regularizar deudas en mora, que permite refinanciar obligaciones de consumo en situación irregular con plazo de hasta 120 meses, tasa fija del 12% TNA y tope de cuota por CVS para clientes.

Desde uno de los bancos privados de mayor relevancia del sistema señalaron que hace algunos meses comenzaron a implementar alternativas de refinanciación de carteras, diferenciadas según el perfil y el nivel de morosidad de cada cliente.

¿Qué proponen los proyectos frenados en el Congreso?

Hay más de 30 iniciativas parlamentarias que buscan dar respuesta a la irregularidad de las deudas, con un abanico amplio de enfoques.

Algunas proponen que la Justicia revise las tasas aplicadas en los créditos para habilitar luego una renegociación. Otras plantean directamente la regulación de las tasas de interés en el segmento de consumo.

Entre quienes presentaron proyectos figuran Guillermo Michel, Esteban Paulón, Pablo Juliano y Miguel Pichetto.

El debate también salió del Congreso. Este martes, la agrupación Libres del Sur realizó una manifestación en el ingreso a las oficinas de Mercado Libre, en el marco de la polémica creciente por el nivel de tasas que aplican las plataformas fintech.