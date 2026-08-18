Se trata de una estrategia que busca captar dólares y fidelizar usuarios en medio de la creciente competencia entre billeteras digitales y bancos

El incentivo se acredita automáticamente y puede usarse para pagos, transferencias o compras en el ecosistema.

Esta estrategia busca captar dólares y fidelizar usuarios ante la creciente competencia entre billeteras digitales.

Mercado Pago ofrece un bono de $7.000 a usuarios que ingresen u$s500 o más a su billetera virtual.

Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, lanzó una promoción que otorga un bono de $7.000 a quienes ingresen u$s500 en la plataforma.

Se trata de una estrategia que busca captar dólares y fidelizar usuarios en medio de la creciente competencia entre billeteras digitales y bancos.

Mercado Pago te ofrece un bono directo de $7.000 si ingresas u$s500 o más

La campaña se presenta como un incentivo directo para quienes decidan fondear su cuenta con moneda extranjera, en un contexto de alta demanda de instrumentos financieros que permitan dolarizar ahorros.

El beneficio consiste en un regalo de $7.000 acreditados en la cuenta de Mercado Pago, siempre que el usuario ingrese u$s500 o más en la plataforma.

El monto puede provenir de transferencias bancarias o de la compra de dólares dentro del ecosistema de la fintech.

El incentivo se acredita de forma automática y puede utilizarse para pagos con QR, transferencias, recargas o compras en Mercado Libre.

Captura de la app de Mercado Pago, que revela un bono de $7.000 a quienes ingresen u$s500

El bono en pesos funciona como un "premio" inmediato, que compensa parte de la diferencia cambiaria y refuerza la percepción de valor agregado frente a otras plataformas.

En paralelo, la fintech mantiene campañas de descuentos en supermercados, combustibles y gastronomía durante agosto de 2026.