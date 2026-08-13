SpaceX, la empresa de Elon Musk, apuesta a la inteligencia artificial para diversificar su negocio y proyecta ingresos multimillonarios hacia 2030

* La compañía se posiciona como proveedora de **infraestructura para IA**, firmando acuerdos multimillonarios por capacidad de cómputo para afrontar la demanda energética y de procesamiento.

* Proyecciones de Goldman Sachs estiman que el negocio de **IA de SpaceX** podría alcanzar u$s322.000 millones en 2030, aprovechando su infraestructura espacial y satelital.

* SpaceX transforma su negocio, impulsando la **inteligencia artificial (IA)** para expandir su potencial de ingresos más allá de los lanzamientos espaciales y Starlink.

SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk, atraviesa una transformación que podría cambiar por completo el perfil de negocios de la empresa.

La organización ya no apuesta únicamente por los lanzamientos espaciales y Starlink, ya que actualmente la inteligencia artificial (IA) se convirtió en uno de los pilares de su estrategia de crecimiento.

Los números de SpaceX

Según las proyecciones difundidas recientemente por la empresa, la misma podría generar cientos de miles de millones de dólares en ingresos durante los próximos años.

Según las estimaciones de Goldman Sachs, se proyectó que el negocio de inteligencia artificial vinculado a SpaceX podría pasar de unos u$s3.200 millones a u$s322.000 millones en 2030.

Además, el banco predijo que los ingresos totales de la compañía alcanzarían aproximadamente los u$s474.000 millones, por lo que se trataría de una expansión extraordinaria para una empresa que en 2025 registró ingresos por unos u$s18.670 millones.

De los cohetes a la infraestructura de IA

El cambio de estrategia respondió a una de las principales limitaciones que enfrenta actualmente la industria de inteligencia artificial, relacionada con la necesidad de cantidades cada vez mayores de energía, chips y capacidad de procesamiento.

En ese escenario, SpaceX puede aprovechar los activos con los que cuenta, ya que la compañía tiene experiencia en infraestructura espacial, una gigantesca constelación de satélites a través de Starlink y una capacidad creciente para desplegar sistemas de cómputo.

La integración con el negocio de inteligencia artificial de Musk también ganó impulso después de la incorporación de xAI al ecosistema de SpaceX.

La compañía comenzó así a posicionarse no solo como desarrolladora de tecnología espacial, sino también como potencial proveedora de infraestructura para otras empresas de IA.

Además, SpaceX firmó, por ejemplo, un acuerdo con Reflection AI que contempla pagos de u$s150 millones mensuales por acceso a capacidad de cómputo basada en chips Nvidia GB300.

De esta forma, si el contrato se mantiene hasta 2029, el valor acumulado rondaría la cifra de unos u$s6.300 millones.

El plan espacial de Musk para la infraestructura de IA

Por otro lado, Musk plantea utilizar la infraestructura espacial para alimentar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial, aprovechando la disponibilidad de energía solar fuera de la Tierra y la posibilidad de desplegar grandes cantidades de capacidad informática en órbita.

La idea supone un cambio de paradigma, ya que en lugar de concentrar toda la infraestructura de IA en enormes centros de datos terrestres, SpaceX podría utilizar satélites y futuras plataformas espaciales como parte de una red global de computación.

Starlink sería un componente fundamental de esa estrategia porque la constelación ya proporciona conectividad a millones de usuarios y, en el futuro, podría integrarse con una infraestructura mucho más amplia destinada a transportar datos y conectar sistemas de IA.

Las proyecciones de Musk para 2030 y 2031

Por otra parte, las proyecciones de los bancos de inversión podrían quedar chicas frente a las expectativas del propio Musk sobre el crecimiento de SpaceX.

Poco después de la salida a bolsa de la empresa, el empresario afirmó que la compañía podría alcanzar la cifra de u$s1 billón en ingresos para 2030 y superar ese número para 2031.

La estimación representa más del doble de la previsión de Goldman Sachs para los ingresos totales de SpaceX en 2030.

La diferencia entre ambas cifras refleja también el grado de incertidumbre que existe alrededor de estos planes.

Mientras los analistas intentan proyectar el crecimiento de los negocios actuales, Musk incorporó en sus cálculos nuevas fuentes de ingresos asociadas con la inteligencia artificial, la infraestructura de cómputo y el desarrollo espacial.

De esta forma, en el caso de querer invertir desde la Argentina en la empresa del CEO de Tesla, se debe comprar el CEDEAR bajo el nombre de SPCX que ronda los $6.000.

La valuación récord de SpaceX en su salida a Bolsa

SpaceX debutó en Bolsa en junio de 2026 con una valoración superior a los u$s2 billones, después de una oferta pública inicial histórica que batió todos los récords.

La compañía recaudó decenas de miles de millones de dólares y pasó a formar parte del grupo de empresas más valiosas del mundo.

El crecimiento de la infraestructura de IA exige inversiones multimillonarias en chips, energía, centros de datos y sistemas de refrigeración.

De hecho, los resultados recientes de SpaceX mostraron el impacto de ese proceso ya que la empresa registró pérdidas mientras aceleraba el gasto relacionado con sus nuevos negocios tecnológicos.

De esta forma, la compañía deberá demostrar que la demanda de capacidad de cómputo puede crecer al ritmo necesario para justificar esas inversiones.