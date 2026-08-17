La marca deportiva, que en 2025 cotizaba cerca de los u$s80 por acción, se desplomó hasta los u$s40,11 en junio de 2026, su mínimo en 12 años

Analistas prevén una posible recuperación del 14%, aunque sugieren cautela ante la presión en márgenes y la rotación de inversores hacia el sector tech.

El desplome responde a la baja en ventas en China y Europa, la fuerte competencia de Adidas y Puma, y las dificultades de su modelo digital directo.

Las acciones de Nike tocaron su mínimo desde 2014, cotizando a u$s40,11 y perdiendo más de u$s50.000 millones de capitalización bursátil en un año.

Las acciones de Nike, una de las marcas de indumentaria deportiva más grandes del mundo, tocaron su nivel más bajo desde 2014.

El papel de la compañía se ubica en torno a los u$s40,7, lo que representa una caída de más del 47% desde 2025 y una pérdida acumulada de capitalización de más de u$s50.000 millones.

Nike cayó más del 60% desde su máximo histórico de 2021

Nike, que en 2025 cotizaba cerca de los u$s80 por acción, se desplomó hasta los u$s40,11 en junio de 2026, su mínimo en 12 años, y casi la mitad de lo que valía hace un año.

El retroceso borró gran parte de las ganancias obtenidas durante la pandemia y dejó a la compañía en su peor nivel desde 2014.

La capitalización bursátil pasó de u$s90.000 millones en 2025 a apenas u$s61.800 millones en 2026, reflejando una pérdida de más del 34% en un año.

La caída responde a una combinación de factores. La desaceleración en ventas en China y Europa, mercados clave para la marca, afectó los ingresos. Además, la presión competitiva de Adidas, Puma y nuevas marcas digitales erosionó la participación de mercado.

La acción de Nike perdió el 60% desde su máximo histórico y aún paga dividendos del 3,7% anual

Otro desencadenante clave es que los costos de producción se dispararon por la inflación global y la reconfiguración de cadenas de suministro.

Nike enfrenta dificultades para adaptarse al nuevo modelo de consumo digital, donde las ventas directas al consumidor vía eCommerce no compensaron la caída en tiendas físicas.

Pese a la crisis, Nike anunció un dividendo en efectivo de u$s0,41 por acción con fecha de exdividendo el 1 de septiembre de 2026, como parte de la intención por mantener atractivo para los inversores a largo plazo.

Sin embargo, el mercado se mantiene escéptico: la acción perdió más del 60% desde su máximo histórico de 2021, cuando llegó a superar los u$s179.

La caída de Nike arrastró a todo el sector de indumentaria deportiva en Wall Street. Los inversores comenzaron a rotar hacia compañías tecnológicas y de inteligencia artificial, que mostraron mejores márgenes y perspectivas de crecimiento.

Cómo comprar acciones de Nike desde Argentina en pesos

Invertir en Nike desde Argentina es posible a través de los CEDEARs que cotizan en BYMA, lo que permite comprar la acción en pesos sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior.

La vía más sencilla es operar los CEDEARs de Nike (NKE) en el mercado local. Cada CEDEAR representa una fracción de la acción original en Nueva York y su precio se ajusta al contado con liquidación (CCL).

Para acceder, se debe abrir una cuenta comitente en una sociedad de bolsa, banco o fintech habilitada, fondearla en pesos y buscar el ticker correspondiente en la plataforma de trading.

Otra alternativa es abrir una cuenta en un bróker internacional como Interactive Brokers o eToro, que permiten operar directamente en el NYSE. Sin embargo, esto requiere fondeo en dólares y afrontar costos de transferencia y mantenimiento.

La bolsa ve un potencial de recuperación del 14% hacia los u$s51, pero advierten que la empresa enfrenta márgenes presionados, pérdida de cuota de mercado frente a competidores como Adidas y On Running, y una transición complicada hacia el modelo de venta directa digital.

El consenso es que Nike sigue siendo una marca icónica con ROE del 22% y dividendos cercanos al 3,7%, pero su valoración actual no ofrece un margen de seguridad suficiente.

Por eso, la recomendación predominante es mantener más que comprar agresivamente, salvo para perfiles que busquen aprovechar un precio de recuperación con riesgo de ejecución.