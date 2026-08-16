El mercado de capitales argentino es reconocido históricamente por su elevada sensibilidad frente a los ciclos políticos y las turbulencias cambiarias. Sin embargo, en el comportamiento de los pequeños y medianos ahorristas que utilizan la Bolsa porteña para canalizar sus excesos de liquidez se consolidó una transformación silenciosa. La forma en que los argentinos construyen y gestionan sus carteras de inversión a través de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) atravesó un proceso de maduración analítica que empieza a marcar distancia de los comportamientos puramente impulsivos de años anteriores.

Durante mucho tiempo, la operatoria con estos títulos –negociados en pesos en la plaza local que replican la evolución de acciones extranjeras y el tipo de cambio financiero– estuvo dominada por el entusiasmo de momento o el temor a quedarse fuera de una tendencia alcista, fenómeno conocido en el ecosistema bursátil como FOMO.

Hoy, la radiografía que entregan las principales sociedades de bolsa y plataformas financieras del país refleja a un inversor que, sin abandonar su inclinación por la innovación, aprende a mirar con lupa los fundamentos contables, la rentabilidad real y los cuellos de botella de los negocios internacionales.

¿Cuáles son los CEDEAR más elegidos?

La irrupción de tendencias disruptivas suele generar oleadas de entusiasmo en los mercados globales que se trasladan casi de forma instantánea a la pantalla de los operadores locales. Sin embargo, la manera en que el público local procesa esas narrativas comenzó a cambiar.

En diálogo con iProUP, especialistas del Banco Comafi explican que si bien la sensibilidad a los grandes temas que dominan la agenda internacional continúa siendo elevada, se percibe un salto cualitativo en la conducta del usuario minorista.

A medida que avanzó la operatoria del año, la atención del mercado comenzó a desplazarse desde la temática general de una tecnología hacia la identificación de cuáles empresas están realmente mejor posicionadas para capturar valor dentro de esa tendencia.

El mercado local, según la lectura de Comafi, está pasando de comprar una historia atractiva a seleccionar cuidadosamente a los ganadores sostenibles.

Esta evolución se observa con claridad en la forma en que los ahorristas abordaron el ciclo de la inteligencia artificial. Mientras que en las primeras etapas del fenómeno las compras se concentraban casi exclusivamente en las marcas más visibles del software o en las cotizaciones que acaparaban los titulares de prensa, la estrategia reciente mostró un vuelco hacia los eslabones profundos de la cadena de producción.

De Mercado Libre a los semiconductores: cómo arman los argentinos sus carteras de Cedears

¿Qué factores genera la mayor selectividad del inversor en CEDEAR?

Este cambio en la dinámica de selección no ocurrió de manera aislada. La democratización del acceso al mercado bursátil mediante aplicaciones móviles se combinó con una oferta creciente de educación financiera e investigación aplicada que llega al usuario de forma directa y simplificada.

Matías Mininni, Portfolio Manager Investment Ideas en Balanz, señala a iProUP que la información proveniente de Wall Street le llega hoy al inversor argentino de forma mucho más procesada que en ciclos anteriores.

La proliferación de medios especializados, el perfeccionamiento de las plataformas de operación y una mayor presencia de asesores financieros matriculados contribuyeron a ordenar el flujo de datos.

Para Mininni, este entorno permitió que un segmento relevante del mercado gane en selectividad, dedicando mayor tiempo al análisis de balances, métricas de valuación y perspectivas de negocios antes de tomar decisiones de compra.

No obstante, el especialista de Balanz aclara que en el segmento puramente minorista, el peso de las modas de redes sociales sigue estando presente. La diferencia radica en que hoy conviven la búsqueda de activos populares con una mayor conciencia sobre la necesidad de contar con un filtro analítico que evite ingresar en cotizaciones infladas.

Cómo invertir en CEDEAR (Fuente: BYMA)

¿Cuáles son los CEDEAR y ETF más elegidos por los inversores?

La madurez del inversor argentino se puso a prueba durante los episodios de corrección que afectaron a las grandes firmas tecnológicas internacionales.

Cuando las principales corporaciones globales anunciaron incrementos sustanciales en sus presupuestos de gasto de capital (Capex) orientados a infraestructura tecnológica, el mercado global comenzó a cuestionar la capacidad de monetizar semejantes desembolsos en el corto plazo.

Frente a este escenario, la reacción de los usuarios locales no fue de pánico desmedido ni de abandono total de la renta variable.

Desde Banco Comafi detallan a este medio que se observó una doble dinámica:

Por un lado, se aprovecharon los valores con descuento para incrementar posiciones en compañías de alta calidad cuyos fundamentos de negocio se mantenían intactos

Por otro, comenzaron a aparecer flujos hacia sectores rezagados que ofrecían valuaciones más atractivas.

Entre estas valuaciones se destacan segmentos como:

Salud

Biotecnología

Equipamiento Médico

Finanzas

Energía

En la misma línea, los datos informados a iProUP desde Ualá revelan que la rotación no implicó necesariamente una huida hacia activos puramente defensivos, sino un reordenamiento dentro de las propias carteras.

Los usuarios redujeron exposición en firmas hipervaloradas y buscaron alternativas de mayor potencial en el ámbito de los semiconductores, la industria espacial y el universo cripto.

Para muestra, el fondo cotizado (ETF) enfocado en empresas de semiconductores multiplicó por quince la cantidad de tenedores en dicha plataforma, mientras que la firma de tecnología de litografía ASML multiplicó por veinte sus tenencias, confirmando que la preferencia viró hacia la infraestructura básica.

Por su parte, el relevamiento de IOL invertironline refleja que esta búsqueda de diversificación equilibrada llevó a los ahorristas a inclinarse fuertemente por fondos cotizados amplios.

Vehículos como el ETF del S&P 500 (SPY), que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y el del Nasdaq 100 (QQQ) se consolidaron entre las alternativas predilectas para capturar el crecimiento global reduciendo el riesgo individual de cada compañía.

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Pese a este avance técnico, el comportamiento del ahorrista nacional mantiene un rasgo estructural que funciona como ancla de estabilidad: la preferencia por negocios conocidos o de alta penetración regional. Esta combinación permite que la búsqueda de rendimientos en sectores de vanguardia no desequilibre la estructura patrimonial.

Desde Banco Comafi resumen esta conducta al señalar que las nuevas historias de crecimiento no desplazaron a los clásicos inoxidables. Empresas como Mercado Libre, la energética Vista y el grupo financiero Nu continúan encabezando los listados de instrumentos más negociados y de mayor cantidad de tenedores, debido a la familiaridad y previsibilidad que sus modelos de negocio transmiten al público local.

A este lote se suman compañías tradicionales de consumo masivo como Coca-Cola, utilizadas como amortiguadores frente a los vaivenes del mercado bursátil.

Esta coexistencia entre apuestas de alta tecnología y negocios consolidados muestra que el usuario no reemplaza una estrategia por otra, sino que aprende a combinar capas de riesgo dentro de una misma cuenta comitente.

Sin embargo, los especialistas del sector enfatizan de forma constante que la renta variable internacional no está exenta de sobresaltos. Mininni, desde Balanz, advierte sobre la necesidad de mantener la cautela ante el surgimiento de nuevos activos estelares en el mercado local, recordando que una compañía fascinante desde lo conceptual no se traduce automáticamente en una oportunidad de compra si cotiza con multiplicadores exigentes o si carece de un historial extendido de negociación.

Conviene recordar que los resultados obtenidos por estos activos en el pasado no garantizan comportamientos similares en el futuro. Toda decisión de colocación de capitales o asignación de ahorros exige que los inversores evalúen minuciosamente su perfil de riesgo y sus metas financieras antes de tomar posiciones en el mercado.

Las fluctuaciones en las cotizaciones bursátiles y las modificaciones en las condiciones macroeconómicas representan factores que alteran de forma constante el rendimiento de los instrumentos. Informarse a través de fuentes oficiales y realizar consultas periódicas con asesores financieros matriculados ante la CNV constituye la salvaguarda esencial para resguardar el patrimonio.