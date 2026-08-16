El proyecto busca crear una plataforma estatal de pagos interoperable, utilizando el modelo de Pix como referencia. Los detalles

* El diputado brasileño Alencar Santana respalda la iniciativa, ofreciendo colaboración para replicar el **éxito de Pix** en Argentina.

* El proyecto busca crear una **plataforma estatal interoperable** para bancos, comercios y fintech, impulsado por el diputado Guillermo Michel.

* Argentina propone una **billetera pública de pagos** inspirada en el sistema brasileño Pix para transferencias instantáneas y mayor competencia.

Argentina podría sumar una billetera pública inspirada en Pix mediante un proyecto que propone crear una plataforma estatal de pagos electrónicos interoperable para personas, comercios, bancos y billeteras digitales.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Guillermo Michel, quien plantea desarrollar una infraestructura pública capaz de ofrecer transferencias instantáneas y ampliar la competencia dentro del ecosistema financiero argentino.

El proyecto recibió un respaldo desde Brasil luego de que el diputado federal Alencar Santana apoyara la propuesta y ofreciera colaborar con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central brasileño.

Así funcionaría una billetera pública inspirada en Pix

La iniciativa busca desarrollar una infraestructura pública de pagos instantáneos similar a Pix, administrada por el Estado y disponible para todo el sistema financiero argentino mediante una red interoperable de alcance nacional.

A diferencia de una billetera comercial, el esquema propone una plataforma estatal sobre la que operen bancos, fintech y proveedores de servicios financieros conectados bajo estándares técnicos comunes y acceso obligatorio regulado.

El modelo toma como referencia la experiencia brasileña, donde Pix funciona como un sistema público administrado por el Banco Central con interoperabilidad plena entre todas las entidades financieras habilitadas por regulación vigente.

En Brasil, las transferencias entre personas físicas son gratuitas porque la infraestructura es operada por el Banco Central y constituye un servicio público de uso cotidiano para millones de ciudadanos y comercios.

Aunque la red es estatal, las entidades privadas están obligadas a conectarse para ofrecer el servicio a sus clientes, garantizando interoperabilidad, competencia, disponibilidad permanente y una experiencia unificada para usuarios de todo.

Guillermo Michel sostiene que una arquitectura semejante permitiría reducir costos de aceptación para comercios, ampliar la inclusión financiera y fortalecer la competencia dentro del ecosistema argentino de pagos digitales con mayor eficiencia operativa.

Brasil salió a respaldar la iniciativa argentina

El diputado federal Alencar Santana se convirtió en el primer dirigente brasileño de relevancia en respaldar públicamente la propuesta argentina de desarrollar una billetera pública inspirada en Pix como política de Estado.

Durante el intercambio con Guillermo Michel, el legislador manifestó que la iniciativa podría generar beneficios concretos para Argentina al replicar una herramienta ampliamente utilizada dentro del sistema financiero brasileño con resultados positivos.

"Eso será algo muy bueno para Argentina", sostuvo Santana al expresar su apoyo al proyecto que propone construir una plataforma estatal de pagos electrónicos interoperables con alcance nacional y administración pública.

"Estoy a disposición si necesitas ayuda para dialogar con el gobierno de Brasil, sobre todo con nuestros equipos en el Ministerio de Hacienda y también en el Banco Central", expresó el diputado.

Michel agradeció "la predisposición y voluntad de acompañamiento" del legislador brasileño y destacó la importancia de avanzar con iniciativas que fortalezcan la cooperación institucional entre ambos países en materia de innovación financiera.

"Compartimos el interés por iniciativas y políticas de Estado que generen beneficios directos", manifestó el diputado nacional al defender una agenda bilateral orientada a mejorar los sistemas de pagos con impacto ciudadano.