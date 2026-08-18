Los resultados favorables fueron impulsados por la creciente demanda de infraestructura para componentes de inteligencia artificial

El rally bursátil se vio potenciado por una inflación moderada en EE.UU. y la consolidación de ambas empresas como líderes en el segmento neocloud.

Nebius registró un salto del 454% en sus ingresos, mientras CoreWeave duplicó su facturación impulsada por la creciente demanda de infraestructura IA.

Las acciones de CoreWeave y Nebius subieron más del 20% tras reportar resultados financieros que superaron ampliamente las expectativas del mercado.

Las acciones de CoreWeave y Nebius se dispararon más de 20% en el Nasdaq tras presentar resultados del segundo trimestre de 2026 muy por encima de las expectativas.

Los resultados favorables fueron impulsados por la creciente demanda de infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Nebius reportó un crecimiento interanual de 454% en ingresos, mientras que CoreWeave duplicó su facturación y proyecta superar los u$s3.500 millones en el lapso del próximo trimestre.

Nebius y CoreWeave explotan en la bolsa y crece el apetito por invertir en IA

Nebius registró ingresos de u$s582,3 millones, un salto de 454% respecto al año anterior. Arkady Volozh, CEO de la firma, destacó que la compañía cerró cuatro contratos de más de u$s1.000 millones cada uno, incluyendo un acuerdo con Reflection AI que se extenderá hasta 2029.

El negocio de nube de IA representó casi la totalidad del crecimiento, con un EBITDA ajustado de u$s236 millones, muy por encima de las previsiones de analistas.

A pesar de ello, bajo criterios GAAP, la empresa aún reportó pérdidas netas de u$s190 millones, a causa del alto gasto de capital necesario para sostener la expansión.

Wall Street mira cada vez más de cerca a las acciones de IA en la bolsa. (Imagen creada con IA)

CoreWeave, en tanto, alcanzó ingresos de u$s2.580 millones, un aumento de 112% interanual, superando las estimaciones de consenso.

La compañía proyecta ingresos de entre u$s3.450 y u$s3.600 millones para el tercer trimestre y reportó una cartera de pedidos contratados de u$s104.000 millones, con u$s25.000 millones en nuevos compromisos añadidos recientemente.

Analistas de Baird elevaron su precio objetivo de la acción de u$s100 a u$s130, manteniendo una recomendación de "Outperform".

Los datos de empleo en EE.UU. y su efecto sobre las acciones de IA

El rally de ambas compañías se vio reforzado por datos de inflación moderados en EE.UU. durante julio, que redujeron las probabilidades de una suba de tasas de la Reserva Federal (Fed) en septiembre.

Este entorno macroeconómico impulsó el apetito por el riesgo y favoreció la valorización de las tecnológicas, consolidando a CoreWeave y Nebius como líderes del nuevo segmento de "neoclouds", proveedores especializados en capacidad de cómputo para IA con infraestructura de GPU dedicada.

La advertencia general del mercado, sin embargo, es que el gasto de capital es elevado y que la competencia con hyperscalers tradicionales como Amazon Web Services y Microsoft Azure se intensificará en los próximos meses.

Sin embargo, con el poder de fijación de precios de Nebius y la cartera de pedidos de CoreWeave, se espera que la demanda de cómputo para IA siga superando la oferta en el corto plazo.