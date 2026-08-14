Según el banco, cerca del 40% de las ofertas secundarias estuvieron vinculadas directamente al financiamiento de infraestructura de inteligencia artificial

Goldman Sachs prevé que las recompras corporativas de u$s1,4 billones compensarán la oferta, mientras busca liderar el mercado de ETF tras comprar NEOS.

Gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon lideran la inversión, con gastos de capital proyectados de hasta u$s725.000 millones para este año.

La inteligencia artificial impulsó la emisión de acciones en EE. UU. a un récord de u$s252.000 millones en el segundo trimestre de 2026.

Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo, reveló que la inteligencia artificial disparó la emisión de acciones en los Estados Unidos a niveles récord, con u$s252.000 millones recaudados en el segundo trimestre de 2026, y superó el máximo histórico previo de 2021.

Según el banco, cerca del 40% de las ofertas secundarias estuvieron vinculadas directamente al financiamiento de infraestructura de IA.

Goldman Sachs revela por qué la IA cambió la forma en que las empresas buscan capital

El informe de Goldman Sachs detalla que las empresas estadounidenses han recurrido al mercado accionario con una intensidad inédita para financiar proyectos de IA.

Los hiperescaladores tecnológicos como Amazon, Microsoft, Google, Meta y Oracle lideran esta ola de inversión, con gastos de capital proyectados en torno a u$s600.000 millones a u$s725.000 millones solo en 2026, equivalentes a casi el 2% del PBI estadounidense.

Durante el segundo trimestre, las compañías captaron u$s252.000 millones mediante OPI, ofertas secundarias, convertibles y SPACs, cifra que superó el récord de u$s234.000 millones alcanzado en el primer trimestre de 2021.

Goldman Sachs estimó que la emisión total de acciones corporativas podría llegar a u$s700.000 millones en 2026, estableciendo un nuevo récord anual.

Goldman Sachs revela cómo la IA disparó la emisión de acciones en EE.UU. a niveles récord

A pesar del volumen extraordinario de nuevas acciones, la entidad proyectó que los programas de recompra corporativa, que totalizarían alrededor de u$s1,4 billones, absorberán gran parte de la oferta adicional.

Esto significa que, aunque la emisión es récord, el mercado podría mantener un equilibrio gracias a la fuerte demanda de las propias compañías por sus títulos.

El banco también advirtió que el gasto de capital en IA superará el flujo de caja operativo de los hiperescaladores en al menos u$s150.000 millones hacia 2027, lo que obligará a recurrir tanto a deuda como a nuevas emisiones de acciones.

Aunque los ingresos de las tecnológicas muestran un sesgo alcista, la presión financiera podría intensificarse si el gasto se acerca a los u$s1,4 billones, según anticiparon varios analistas.

Goldman Sachs adquirió a uno de los principales proveedores de ETF

El reporte salió a la luz luego de que Goldman Sachs adquiriese NEOS Investments por u$s2.300 millones, en una operación que lo posiciona como uno de los principales jugadores globales en el mercado de fondos cotizados en bolsa (ETF) activos.

Con esta compra, la entidad sumará u$s30.000 millones en fondos de ingresos basados en opciones, consolidando un total de u$s80.000 millones en ETF activos dentro de una plataforma global de u$s130.000 millones.

NEOS, fundada en 2022, se convirtió en uno de los proveedores de ETF de mayor crecimiento, con 19 fondos que utilizan estrategias de opciones para generar ingresos y limitar riesgos de caída.

Goldman Sachs Asset Management, que busca ampliar su oferta de productos derivados y soluciones de ingresos en un contexto de fuerte demanda por parte de inversores institucionales y minoristas.

El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, destacó que la adquisición de NEOS complementa las capacidades del banco en estrategias de buffer, outcome y productos de ingresos, al ofrecer a los clientes un "kit de herramientas diversificado para distintos entornos de mercado".

Por qué la operación generó tanto ruido en el mercado

La operación se suma a la compra de Innovator Capital Management, realizada a comienzos de 2026, y forma parte de la apuesta de la entidad por el segmento de ETF activos, considerado uno de los de mayor crecimiento en la industria financiera.

De hecho, el mercado de ETF de ingresos derivados experimentó un crecimiento exponencial: según datos de Morningstar, alcanzó los u$s180.000 millones en activos bajo gestión, con una tasa de crecimiento anual compuesta superior al 70% desde 2021.

NEOS se consolidó como líder en este segmento gracias a su suite de ETF de ingresos basados en opciones, que en algunos casos lograron retornos cercanos al 19% en un año.

Los cofundadores de NEOS, Troy Cates y Garrett Paolella, se incorporarán a Goldman Sachs como socios, lo que garantiza la continuidad de la visión estratégica de la firma adquirida.