Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraron una desaceleración mayor a la esperada, con una variación interanual del 2,6%

Inversores anticipan posible reducción de tasas y un “aterrizaje suave”, bajando a menos del 40% la chance de suba de la Fed.

El dato refuerza la expectativa de una Fed más flexible, disparando al Nasdaq 1,5% y otras acciones tecnológicas como Nvidia.

Wall Street sube fuertemente tras conocerse que la inflación en EE.UU. desaceleró al 2,6% interanual, su nivel más bajo desde 2021.

Wall Street abrió la jornada en alza tras conocerse nuevos datos alentadores sobre la inflación en Estados Unidos, que reforzaron las expectativas de una política monetaria más flexible por parte de la Reserva Federal (FED).

Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraron una desaceleración mayor a la esperada, con una variación interanual del 2,6%, el nivel más bajo desde 2021.

El IPC subyacente avanzó 0,2% mensual, por debajo del nivel de 0,25% que el mercado consideraba como referencia para evaluar una eventual nueva suba de tasas, mientras que la inflación general se ubicó en 0,1% mensual.

El dato llegó pocos días después de un informe de empleo más débil de lo esperado, que había incrementado las dudas sobre la fortaleza de la economía estadounidense y elevado la incertidumbre de cara a la próxima reunión de la Fed.

Por ese motivo, el IPC era una de las principales variables que los inversores esperaban para determinar si el banco central tendría que mantener una postura más restrictiva.

En este contexto, los principales índices bursátiles avanzan con fuerza, impulsados por el optimismo de los inversores y el repunte de las acciones tecnológicas.

Wall Street sube tras el dato de inflación más bajo en 5 años de EE. UU.

El Dow Jones Industrial Average sube más de 0,8%, mientras el S&P 500 gana alrededor de 1,1% y el Nasdaq Composite se dispara cerca de 1,5%, liderado por empresas vinculadas a inteligencia artificial y semiconductores.

El resultado fue interpretado como una señal de que la inflación está finalmente bajo control, lo que podría abrir la puerta a una reducción de tasas de interés antes de fin de año.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y el dólar se debilitó frente a las principales monedas, reflejando un cambio en el apetito por riesgo.

Las acciones de Nvidia, Microsoft y Amazon lideran las subas en el sector IT, mientras los bancos también registran avances moderados ante la perspectiva de un entorno financiero más estable.

En tanto, los futuros de materias primas muestran movimientos mixtos: el petróleo se mantiene cerca de los u$s79 por barril y el oro opera en torno a los u$s4.471 tras semanas de volatilidad.

Las criptomonedas, con Bitcoin (BTC) a la cabeza, mostraron una leve tendencia bajista, menor al 1%.

El dato favorable de infalción en EE.UU. impulsó a Wall Street al alza

Los operadores de Wall Street celebran el dato como un punto de inflexión en la economía estadounidense, que consolidaría un aterrizaje suave tras dos años de endurecimiento monetario.

Sin embargo, también se especula que la Fed mantenga una postura prudente hasta confirmar que la tendencia a la baja en los precios se sostiene durante varios meses consecutivos.

¿Qué les espera a EE.UU. y al mercado para lo que resta del 2026?

La combinación de una inflación que no volvió a acelerarse y señales de enfriamiento en el mercado laboral redujo la presión sobre la Fed de cara a su reunión de septiembre. Las expectativas del mercado, que antes del último informe de empleo llegaron a asignar una probabilidad cercana al 100% a una suba de tasas, ahora la ubican por debajo del 40%.

"En general, estos datos son una noticia positiva para los mercados. Los precios de los bonos subieron a lo largo de la curva y las probabilidades de una suba de tasas por parte de la Fed en septiembre bajaron por debajo del 40%", destacó John Kerschner, gestor de carteras de Janus Henderson.

Aún así, con una inflación general del 3,4% y una inflación subyacente del 2,5%, Estados Unidos continúa por encima del objetivo del 2%.

La evolución de los precios de la energía y de la vivienda son determinantes para evaluar si la desaceleración puede sostenerse durante los próximos meses.

"Queda esperar dos semanas hasta la conferencia de la Fed de Kansas City en Jackson Hole para ver si el presidente Warsh tiene alguna intención de descubrir sus cartas. Dado su desdén por las orientaciones prospectivas, los inversores probablemente obtendrán pocas pistas", concluyó Kerschner.