Según Michael Burry, el liderazgo de Greg Abel carece de la paciencia estratégica que caracterizó al "Oráculo de Omaha" al frente de la empresa financiera

La gestión de Abel desplegó u$s20.000M en acciones, logrando +16.3% en ganancias operativas y sólido repunte.

Bajo Greg Abel, CEO post-Buffett, las acciones Clase A y B alcanzaron máximos de 15 meses y recompró u$s4.500M.

Michael Burry, el célebre inversor que anticipó la crisis de 2008, declaró que Berkshire Hathaway ya no es una inversión atractiva tras la partida de Warren Buffett, el fundador y exCEO de la firma.

Según Burry, el liderazgo de Greg Abel carece de la paciencia estratégica que caracterizó al "Oráculo de Omaha", y los resultados de la compañía en 2026 refuerzan sus dudas.

Michael Burry predijo que Berkshire ya no es una buena inversión sin Buffett y explicó por qué

Buffett dejó la dirección de Berkshire Hathaway a fines de 2025, tras seis décadas al frente del conglomerado. Su sucesor, Greg Abel, asumió en enero de 2026 y comenzó a desplegar parte de la enorme reserva de efectivo de la firma, que superaba los u$s397.000 millones.

Burry considera –sin embargo– que las decisiones de Abel son más gestos de posicionamiento que inversiones de convicción, y que la compañía perdió la disciplina de esperar el "fat pitch", el concepto de oportunidad perfecta que Buffett tomó del béisbol para definir su filosofía de inversión.

En lo que va de 2026, las acciones de Berkshire Hathaway subieron apenas 6%, frente al 13,5% del S&P 500 y el 12,3% del Dow Jones. Durante buena parte del año, los títulos operaron en negativo, acumulando una caída de 1% al cierre de junio.

Este desempeño contrasta con la era Buffett, cuando las acciones de Berkshire lograron un rendimiento anual promedio de 19,9% entre 1965 y 2024, muy por encima de 10,4% del S&P 500 en el mismo período.

Warren Buffett dejó Berkshire Hathaway a finales de 2025 y dejó la sucesión de la firma a Greg Abel

Bajo la gestión de Abel, Berkshire realizó compras netas de u$s20.000 millones en acciones en el segundo trimestre y recompró u$s4.500 millones de sus propios títulos, la cifra más alta desde 2021.

Las reservas de efectivo se redujeron a u$s365.500 millones, el primer descenso intertrimestral en cuatro años.

Aun así, Burry sostuvo que estas medidas no alcanzan para cerrar la brecha de rendimiento con el mercado y que los beneficios reportados —más de u$s25.600 millones en el segundo trimestre— provienen principalmente de plusvalías no realizadas.

En su publicación en Substack, Burry fue tajante: "Mi mayor temor por Berkshire Hathaway era que, cuando Warren finalmente dimitiera, el sucesor fuera demasiado mayor y, por lo demás, no fuera Warren, así que no tuviera paciencia para el campo gordo. Creo que este miedo se ha hecho realidad".

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A pesar del comentario de Burry, Berkshire Hathaway reportó un fuerte incremento en sus ganancias operativas y sus acciones alcanzaron el nivel más alto en 15 meses, impulsadas por recompras y un mayor despliegue de capital bajo la conducción de Greg Abel.

El conglomerado logró superar las previsiones de los analistas y consolidó su posición en el mercado en medio de un entorno económico desafiante.

En el segundo trimestre de 2026, los ingresos operativos ajustados aumentaron un 10% interanual hasta u$s101.800 millones, mientras que las ganancias operativas ajustadas crecieron un 16,3% hasta u$s13.000 millones.

Los analistas de Bloomberg Intelligence indicaron que las compañías operativas de Berkshire superaron en un 10% sus expectativas, gracias a la evolución favorable de las reservas de seguros y al repunte en negocios industriales como International Metalworking Companies.

El conglomerado también reportó ganancias netas de u$s25.667 millones en el trimestre, más del doble que en el mismo período de 2025, cuando había alcanzado u$s12.370 millones.

En los primeros seis meses del año, las ganancias netas sumaron u$s35.773 millones, frente a u$s16.973 millones en igual lapso del año anterior.

Cuál es la postura asumida por la firma en 2026

Bajo la dirección de Abel, Berkshire retomó con fuerza las recompras de acciones, con un volumen de u$s4.500 millones, el más alto desde 2021.

Además, volvió a ser comprador neto de acciones por primera vez desde 2022, con adquisiciones por u$s20.000 millones en el trimestre. Este movimiento redujo las reservas de efectivo a u$s365.500 millones, el primer descenso intertrimestral en cuatro años.

Las acciones Clase A (BRK.A) subieron 2,6% hasta u$s800.560, su cierre más alto desde mayo de 2025, mientras que las Clase B (BRK.B) avanzaron 2,52% hasta u$s534,93, también en máximos de 15 meses.

Morningstar destacó la capacidad de Berkshire para equilibrar el desempeño entre sus distintas divisiones, compensando debilidades en algunos segmentos con fortalezas en otros.

La estrategia de Abel apunta a desplegar parte de la enorme liquidez acumulada por la compañía, mientras mantiene un enfoque diversificado en:

Seguros

Energía

Transporte

Manufactura

Servicios financieros

El repunte de Berkshire llega en un momento en que los mercados financieros enfrentan tasas de interés persistentemente altas y un entorno macroeconómico volátil.