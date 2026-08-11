La plataforma insignia de videojuegos para computadora brinda precios finales que dependen del tipo de cambio aplicado por el medio de pago

Para estimar el costo total antes de comprar, los usuarios emplean herramientas como Steamcito, que desglosa el impacto de IVA y tributos vigentes.

El precio final se calcula aplicando al valor base el dólar oficial de $1.520 más impuestos y percepciones que elevan la cotización cerca de $1.833.

Comprar videojuegos en Steam desde Argentina requiere pagar en dólares debido a la dolarización de la plataforma implementada en noviembre de 2023.

Comprar un videojuego en Steam desde Argentina implica actualmente pagar en dólares estadounidenses, ya que la plataforma dejó de utilizar pesos argentinos como moneda de referencia desde noviembre de 2023.

Steam creó la región de precios LATAM - USD, que incluye al país, y los desarrolladores fijan allí los valores regionales de sus juegos.

Cómo se calcula el precio de un videojuego en Steam desde la Argentina

Steam cobra en Argentina el dólar oficial de $1.520, pero al pagar con tarjeta se suman impuestos: 21% de IVA a servicios digitales y percepciones que elevan el costo final al llamado "dólar gamer", cercano a $1.833 por dólar.

En la práctica, un juego que vale, por ejemplo, u$s60, terminará costando alrededor de $110.000 en moneda local.

Sin embargo, el monto final que paga un usuario depende del tipo de cambio aplicado por el medio de pago.

Si se utiliza una tarjeta argentina vinculada a pesos, normalmente la operación se convierte al dólar correspondiente a consumos internacionales y puede incluir impuestos asociados a servicios digitales en el exterior.

Steam en Argentina cambia las reglas y este es el dólar que realmente pagás por cada juego

Concretamente, para calcular el precio de un videojuego en Steam desde la Argentina, el usuario puede seguir estos pasos:

Precio base en dólares : Steam muestra el valor en dólares cuando no hay precio regional en pesos.

Conversión al tipo de cambio oficial : actualmente $1.520 por dólar

Impuestos aplicados automáticamente : IVA del 21% sobre servicios digitales Percepción del 30% (ARCA) sobre consumos en moneda extranjera En algunos casos se suman percepciones adicionales del 45% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales



Para conocer el precio final antes de comprar, muchos jugadores utilizan herramientas como Steamcito, que calcula la conversión aproximada y los impuestos aplicables según el método de pago elegido.

También existen alternativas como pagar con saldo en dólares o billeteras que permiten operar directamente en moneda estadounidense, aunque las condiciones dependen del proveedor financiero y de la normativa vigente.

Dólar por arriba de los $1.500: ¿Conviene comprar videojuegos en moneda extranjera?

Con la cotización del dólar oficial rondando los $1.520 para la venta en las pizarras bancarias tradicionales, la búsqueda de la cotización más baja dejó de ser una manía de una minoría para convertirse en una necesidad generalizada por los gamers y para el ciudadano común que busca resguardo de valor.

En un mercado donde unos pocos pesos de diferencia por unidad representan un impacto directo en el presupuesto, los usuarios apelan cada vez más a comparar precios antes de concretar una compra.

"Cuando el precio se mueve, las personas se resguardan en dólares aún más y el ahorrista se vuelve mucho más sensible a diferencias en la cotización. Ya no da lo mismo comprar en cualquier lugar. En nuestro caso particular, detectamos el pico de compra más alto del año", sostuvo Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

"Así como los usuarios comparan la cotización del dólar antes de comprar, también siguen de cerca los cambios en la TNA de los plazos fijos", remarcó.

"Un ajuste de algunos puntos porcentuales puede modificar la conveniencia de mantener pesos invertidos, adelantar una colocación o incluso priorizar la dolarización de los ahorros", completó.