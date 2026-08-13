Argentina tiene a 2 compañías entre los 10 unicornios fintech más grandes de la región, en un ranking donde Brasil lidera con la mitad de los integrantes

La valuación combinada del ecosistema supera los u$s186.000 millones, impulsada por inversores que priorizan la eficiencia y rentabilidad operativa.

Brasil domina el sector financiero digital con cinco empresas en el top 10, mientras que Nubank se posiciona segundo con u$s65.600 millones.

Mercado Libre encabeza el ranking de las 10 fintech más valiosas de América Latina con una capitalización bursátil de u$s95.800 millones.

Mercado Libre lidera el ranking de las 10 fintech más valiosas de América Latina con una capitalización bursátil de u$s95.800 millones, impulsada por el crecimiento exponencial de Mercado Pago, la billetera virtual que, según analistas de Wall Street, ya explica gran parte del potencial de la compañía fundada por Marcos Galperin.

La brasileña Nubank completa el podio con u$s65.600 millones y la región consolida a Brasil como la potencia indiscutida del sector, con 5 empresas entre las 10 primeras.

El listado, elaborado a partir de datos de Nasdaq/NYSE para las compañías que cotizan en bolsa y del informe Global Unicorn Club de CB Insights para las privadas, combina capitalización bursátil y valuaciones de última ronda de inversión.

El Top 5 lo completan:

C6 Bank con u$s5.050 millones

La mexicana Plata con u$s5.000 millones

La uruguaya dLocal con u$s4.140 millones

Argentina aporta dos nombres al ranking: Mercado Libre en el primer lugar y Ualá en el séptimo, con una valuación de u$s3.200 millones tras la ronda de u$s195 millones liderada por Allianz X en marzo de 2026, que contó con la participación de Tencent, Soros Fund Management y Goldman Sachs. Tether también se sumó como inversor con u$s20 millones adicionales.

Las fintech argentinas que dominan el ranking regional

El peso de la Argentina en el mapa fintech latinoamericano no es casual. Mercado Pago ya representa el 64% de lo que factura Mercado Libre en el país y los analistas de JPMorgan proyectan que la acción de MELI podría alcanzar los u$s2.800 para fines de 2026.

Un informe de Cecilia de Mendoza, de Mercado Libre, y Marcos M. Orteu, de la Universidad Torcuato Di Tella, sostiene que la unidad fintech se convirtió en uno de los activos más valiosos del grupo.

Ualá, por su parte, superó los 11 millones de clientes en Argentina, México y Colombia. "Estamos construyendo la plataforma bancaria más integral de la región. América Latina sigue siendo una de las zonas menos invertidas del mundo y, sin embargo, la demanda de servicios financieros es enorme", afirmó Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO del unicornio argentino, en declaraciones difundidas al anunciar la última ronda de financiamiento.

Brasil concentra la mitad de los unicornios fintech más grandes de la región

La predominancia brasileña es contundente: cinco de las diez compañías del ranking son de origen brasileño.

Nubank, con más de 127 millones de clientes, avanza hacia la obtención de una licencia bancaria completa en Brasil, ya recibió la aprobación condicional para operar en Estados Unidos y en julio de 2026 obtuvo la autorización operativa final en México. En junio, la compañía anunció un programa de recompra de acciones por u$s1.000 millones.

C6 Bank se ubica tercero con u$s5.050 millones de valuación, consolidado como uno de los neobancos más innovadores del mercado brasileño.

Más abajo aparecen Creditas con u$s3.300 millones, StoneCo con u$s2.580 millones e Inter & Co con u$s2.360 millones, cerrando el top diez.

México y Uruguay completan el mapa fintech de América Latina

México aporta dos compañías: Plata, valuada en u$s5.000 millones, y Clip, con u$s2.500 millones, ambas enfocadas en pagos y servicios financieros digitales.

Uruguay, en tanto, se mantiene representado por dLocal, que cotiza en el Nasdaq y opera en más de 40 países con más de 900 métodos de pago locales. La fintech uruguaya reportó ingresos por u$s1.090 millones en su último ejercicio, con un crecimiento del 40,5% interanual.

El ranking refleja un ecosistema donde el capital se volvió más selectivo. Según CB Insights, América Latina mantiene cerca de 50 unicornios fintech, pero los inversores priorizan ahora modelos con flujo de caja positivo y eficiencia operativa por encima del crecimiento a toda costa.

En ese contexto, las diez compañías del listado acumulan una valuación combinada superior a los u$s186.000 millones, una cifra que evidencia la magnitud del sector financiero digital en la región.