Con los activos argentinos en alza, la City ajustó su estrategia para agosto y señaló bonos y acciones con oportunidades durante el segundo semestre

La estrategia busca combinar protección y flexibilidad con rendimiento, reduciendo riesgo y apostando a IA globalmente.

Se incorporaron bonos provinciales (Neuquén 2034 rinde 6,8% anual MEP) y se aumentó la cobertura cambiaria con bonos duales.

La City ajustó sus carteras recomendadas para agosto, priorizando reducir riesgos y preservar ganancias en el mercado actual.

Con parte de las ganancias acumuladas por los activos argentinos ya incorporadas en los precios, los analistas comenzaron a privilegiar estrategias enfocadas en preservar rendimiento sin incrementar excesivamente la exposición al riesgo.

Bajo esa premisa, el equipo de Research de PPI actualizó sus carteras recomendadas para agosto, introduciendo cambios tanto en las posiciones locales como en las internacionales para adaptarse mejor.

La nueva propuesta combina bonos soberanos de perfil más defensivo, crédito provincial respaldado por fundamentos sólidos y herramientas de cobertura cambiaria pensadas para distintos escenarios macroeconómicos posibles.

A nivel global, la estrategia mantiene exposición a oportunidades vinculadas con inteligencia artificial, energía y renta variable, aunque incorpora ajustes tácticos para navegar un contexto todavía volátil.

La City ajusta sus apuestas para agosto

Ante un escenario con menor espacio para nuevas ganancias extraordinarias, los estrategas de PPI revisaron sus recomendaciones de agosto y priorizaron una construcción de cartera orientada a moderar riesgos de manera preventiva.

Dentro del rediseño sobresalen tres decisiones centrales destinadas a combinar protección, flexibilidad y rendimiento potencial para los próximos meses de inversión:

Recorte de la participación en deuda soberana dolarizada y preferencia por vencimientos más cortos.

Incorporación de bonos provinciales respaldados por fundamentos considerados sólidos.

Mayor resguardo cambiario mediante instrumentos capaces de adaptarse a distintos escenarios.

Entre las nuevas alternativas aparece el bono dual TVME8, que paga el mayor valor entre sus patas dólar linked y TAMAR, combinando rendimiento con cobertura cambiaria oficial adicional.

El instrumento ofrece una TIR dólar linked de 6,4% anual y un spread cercano a 649 puntos básicos sobre TAMAR, además de cobertura ante una eventual corrección cambiaria oficial.

En deuda soberana, PPI prioriza AL30 sobre AO28 dentro del tramo corto, debido a que concentra una elevada proporción de pagos antes de octubre de 2027 del mercado argentino.

Ese perfil de vencimientos le otorga a AL30 un carácter más defensivo frente al Bonar 2028, en una cartera que busca reducir duración y exposición en el contexto actual.

Neuquén gana lugar entre los bonos recomendados

El bono Neuquén 2034, identificado como NDG4D, fue incorporado tras su licitación de julio como una alternativa para sumar crédito provincial de buena calidad a la cartera recomendada por PPI.

En el mercado secundario, el instrumento ofrece actualmente un rendimiento de 6,8% anual contra dólares MEP, una tasa atractiva dentro del segmento provincial para los inversores que buscan renta.

El interés de los analistas está directamente relacionado con la posición privilegiada que ocupa Neuquén frente al desarrollo acelerado de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera.

Las regalías petroleras representan aproximadamente el 38% de los ingresos provinciales y, además, se encuentran denominadas en dólares, aportando una fuente de recursos relativamente estable.

De acuerdo con datos difundidos por las autoridades, alrededor del 70% de los ingresos de la provincia mantiene algún vínculo directo con energía o dólar.

La estructura reduce el descalce entre monedas de ingresos y deuda, mientras las cuentas provinciales también mejoraron: el stock adeudado cayó de aproximadamente u$s1.170 millones en 2023 a u$s778 millones.

En paralelo, la relación entre deuda e ingresos corrientes bajó del 30% al 16% durante ese período, reforzando el perfil crediticio provincial dentro de la estrategia defensiva recomendada.

Las apuestas internacionales para atravesar la volatilidad

La cartera internacional conserva una estructura barbell para atravesar la volatilidad de 2026, marcada por Medio Oriente, decisiones de la Fed y el auge de inversión en inteligencia artificial.

Las principales posiciones para cubrir distintos escenarios del mercado global y proteger el portafolio ante shocks diversos:

GLD, XLE y EWZ frente a una eventual mayor inflación.

frente a una eventual mayor inflación. XLF y GLD ante una posible suba de tasas.

ante una posible suba de tasas. XLE y EWZ frente a un aumento del petróleo.

frente a un aumento del petróleo. SPY, QQQ, MSFT y GOOGL para capturar una eventual expansión de valuaciones.

para capturar una eventual expansión de valuaciones. XLU y XLV como sectores defensivos de menor beta, vinculados con utilities y salud.

Durante agosto, la desescalada del conflicto en el estrecho de Ormuz y la posterior baja del petróleo impulsaron una reducción parcial de EWZ (Brasil) en favor de EEM (mercados emergentes) dentro de la cartera.

El traslado responde a que Asia concentra buena parte de EEM y sus economías importan energía, por lo que un petróleo más barato mejora sus términos de intercambio.

Brasil, en cambio, es exportador neto de commodities y pierde parte del impulso que había beneficiado a EWZ, justificando el ajuste táctico dentro de la cartera internacional.

En tecnología, PPI trasladó cinco puntos porcentuales de Nvidia hacia Alphabet, ante la expectativa de que los hyperscalers ocuparán un lugar central en la cadena de valor de IA.

Alphabet también sobresale por exhibir uno de los menores niveles de apalancamiento y deuda fuera de balance entre las compañías del sector tecnológico estadounidense actualmente.