A primera vista parece un simple trámite societario, pero detrás de la constitución de On Tech S.R.L. se esconde una de las decisiones estratégicas más importantes que tomó en los últimos años CFN, la empresa dueña de la marca Crédito Argentino.

La compañía resolvió desembarcar en el ecosistema fintech y comenzar a disputar un negocio que hasta ahora está dominado por jugadores nacidos en el mundo digital.

De hecho, el objeto social aprobado para On Tech deja en evidencia que la empresa pretende desarrollar una plataforma para operar billeteras virtuales; procesar pagos electrónicos; ofrecer servicios para comercios; administrar cobros con tarjetas; desarrollar tecnología financiera y lanzar nuevos productos digitales vinculados al financiamiento.

En otras palabras, CFN busca dejar de ser únicamente una prestamista para convertirse en un jugador integral del negocio fintech.

Cómo CFN competirá con Mercado Pago y otras billeteras

La decisión societaria refleja un cambio que atraviesa a toda la industria financiera si se tiene en cuenta que durante los últimos años fueron las fintech las que comenzaron a avanzar sobre negocios históricamente reservados para bancos y financieras.

Primero incorporaron pagos y préstamos; luego inversiones, seguros, cuentas remuneradas y hasta servicios para empresas, pero ahora empieza a verse el movimiento inverso en donde las compañías tradicionales de crédito buscan transformarse en plataformas digitales capaces de acompañar al cliente durante toda su vida financiera y no únicamente cuando necesita un préstamo.

El plan fintech de Crédito Argentino

El objetivo es aumentar la frecuencia de uso, generar nuevas fuentes de ingresos por comisiones y reducir la dependencia del negocio crediticio, mucho más sensible a los cambios económicos.

El desembarco de On Tech coloca a CFN en un mercado donde hoy predominan grandes jugadores, entre los que aparecen Mercado Pago; MODO; Ualá; Personal Pay; Naranja X y Prex, entre otros. Todas, billeteras que durante los últimos años ampliaron su oferta hacia créditos, inversiones, pagos con QR, recargas, seguros y servicios financieros para comercios.

Si bien competir contra esos actores no será sencillo, en CFN confían en una supuesta ventaja que dicen tener ante muchas fintech que debieron construir desde cero. En el caso de la financiera santafesina destanca su extensa red comercial y su importante cartera de clientes distribuidos en todo el país como parte de la estructura con la que buscará crecer en el nuevo segmento de negocios.

Según su última reseña informativa presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa opera mediante 132 sucursales distribuidas en 17 provincias, donde comercializa préstamos personales bajo la marca Crédito Argentino.

En la actualidad, registra 272.147 clientes activos y, sólo durante este primer semestre, concretó 178.464 nuevas operaciones, por un monto superior a $139.200 millones.

El crecimiento fue financiado mediante fideicomisos financieros y obligaciones negociables, una herramienta que CFN utiliza desde hace años para obtener recursos en el mercado de capitales y sostener la expansión de su cartera.

Ese músculo financiero es el que ahora intentará trasladar al negocio de los pagos digitales.

Por qué Crédito Argentino se convierte en fintech

El cambio estratégico también encuentra explicación en el contexto económico. durante, el último semestre las originaciones de préstamos retrocedieron casi 18% respecto del período anterior, en un escenario en que la desaceleración de la inflación, la baja de las tasas y un consumo todavía débil modificaron la dinámica del negocio.

Este marco quedó reflejado en los resultados de la empresa, que pasó de obtener una ganancia superior a $43.000 millones en igual período del año anterior a registrar una pérdida de $1.211 millones.

Con ese panorama, diversificar ingresos y ganar presencia en el negocio de los pagos digitales aparece como una evolución natural para una compañía que busca no depender exclusivamente del crédito al consumo.

Además, en la empresa entienden que la apuesta por On Tech no parte de cero ya que, detrás del proyecto se encuentra CFN S.R.L., una compañía que durante las últimas dos décadas construyó una de las mayores redes de financiamiento al consumo fuera del sistema bancario.

Controlada mayoritariamente por la familia Valli y con base en la provincia de Santa Fe, la empresa opera bajo la marca Crédito Argentino, especializada en préstamos personales para empleados, jubilados, pensionados y trabajadores independientes.

Su expansión fue sostenida al punto que lo que comenzó como una financiera regional terminó convirtiéndose en una extensa red en casi todas las provincias, mostrando una cobertura territorial que hoy representa uno de sus principales activos para impulsar cualquier nuevo negocio digital.

Además, a diferencia de muchas fintech que primero crecieron de manera virtual y luego comenzaron a abrir puntos físicos, CFN buscará recorrer el camino inverso como es el de aprovechar una estructura comercial consolidada para acelerar la adopción de nuevos servicios digitales.

Cómo es el plan fintech de Crédito Argentino

Otro rasgo que diferencia a la compañía es su forma de financiarse ya que, en lugar de depender exclusivamente de líneas bancarias, recurre desde hace años al mercado de capitales mediante fideicomisos financieros y emisiones de obligaciones negociables para obtener recursos con los que alimenta su cartera de préstamos.

Sólo durante el último semestre colocó las series 330, 332, 334, 336, 338, 340 y 342 del fideicomiso financiero Megabono Crédito, por un valor nominal conjunto superior a $122.700 millones, todas con una demanda que, según la empresa, superó ampliamente la oferta.

Al mismo tiempo, continuó cumpliendo con el cronograma de pagos de sus Obligaciones Negociables (ON), y avanzó con la Serie IX, emitida por hasta $15.000 millones dentro de su programa global de deuda. Ese acceso permanente al financiamiento le permitió sostener la originación de créditos incluso en un contexto de cambios en las tasas de interés y en el consumo.

Sin embargo, el negocio del crédito comenzó a mostrar señales de desaceleración, tal como lo demuestra el último balance de resultados presentado por la sociedad y correspondiente al semestre finalizado en abril pasado.

En ese informe, la empresa otorgó 178.464 nuevos préstamos, por un monto total superior a $139.205 millones, con un importe promedio cercano a $780.000 por operación. Aunque la cartera continuó creciendo y la compañía mantuvo un adecuado nivel de cobrabilidad, las nuevas originaciones disminuyeron 17,8% frente al semestre anterior.

La propia gerencia atribuye esa evolución al nuevo escenario macroeconómico, caracterizado por una inflación en descenso, menores tasas de interés y un crecimiento económico más moderado, factores que modificaron la demanda de financiamiento por parte de los hogares.

En ese escenario, el ingreso al ecosistema fintech aparece como una decisión con lógica empresarial si además se tiene en cuenta que las billeteras digitales ya no son únicamente una herramienta para pagar con QR. Para una compañía como CFN, que ya mantiene relación con más de 272.000 clientes activos, desarrollar un ecosistema propio puede significar mucho más que incorporar un nuevo producto.

Esto se debe a que le permitiría aumentar la frecuencia de uso de sus servicios, generar ingresos por comisiones y construir una relación cotidiana con los usuarios, en lugar de interactuar con ellos únicamente cuando solicitan un préstamo.

Las claves del mercado de billeteras virtuales

La apuesta de CFN llega en un momento de fuerte competencia. Además de los líderes del mercado; bancos, supermercados, compañías de telecomunicaciones, cadenas de retail y financieras vienen desarrollando sus propias billeteras y soluciones de pago para captar clientes y generar nuevos ingresos.

Ocurre que ya es sabido que quien controla la aplicación con la que el usuario paga todos los días también obtiene información sobre sus hábitos de consumo y queda en una posición privilegiada para ofrecer créditos, seguros, inversiones y otros productos financieros.

Por eso la competencia ya no pasa únicamente por otorgar préstamos y la disputa se trasladó a quién logra convertirse en la aplicación financiera de uso cotidiano de millones de personas, algo conocido como principalidad.

Más allá del formato jurídico elegido, el verdadero alcance del proyecto se conocerá cuando comiencen a definirse los productos que ofrecerá la nueva sociedad, el rol del socio que acompaña a CFN y el cronograma para su desembarco en el mercado.

Por ahora, la señal es que la empresa que construyó su crecimiento financiando el consumo de cientos de miles de argentinos decidió dar un paso hacia el negocio de la tecnología financiera.

Si logra convertir su extensa red comercial, su experiencia crediticia y su acceso al mercado de capitales en un ecosistema digital competitivo, CFN dejará de ser sólo la dueña de Crédito Argentino para intentar ganar un lugar en una de las industrias más dinámicas y disputadas del sistema financiero argentino.