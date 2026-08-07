Los delincuentes difunden videos falsos de autoridades del organismo y contactan víctimas por WhatsApp para promover inversiones fraudulentas y robar datos

El Banco Central alertó sobre una nueva modalidad de estafa. Los delincuentes usan videos manipulados de funcionarios y mensajes falsos por WhatsApp, correo y SMS para promover inversiones fraudulentas y robar datos bancarios de los usuarios.

La advertencia, publicada en las redes sociales del organismo, detalla dos variantes del engaño:

Los ciberdelincuentes difunden videos editados que simulan declaraciones de autoridades para promocionar plataformas de inversión inexistentes. Contactan a las víctimas de forma directa y les piden un pago anticipado en dólares con la excusa de "liberar una transferencia proveniente del exterior".

"Detectamos nuevas modalidades de estafa virtual en las que delincuentes utilizan la identidad o la imagen de autoridades o representantes del Banco Central para generar confianza y engañar a las personas", señaló el organismo en un posteo publicado en Instagram.

El uso de videos falsos generados o editados con herramientas de inteligencia artificial marca una escalada en la sofisticación de las maniobras.

Según una encuesta de la consultora D'Alessio IROL y CertiSur, el 43% de los usuarios argentinos dice haber sufrido algún tipo de hackeo o fraude entre 2025 y lo que va de 2026.

Cómo funciona la estafa que usa la imagen del Banco Central

La estafa que involucra la imagen del Banco Central combina ingeniería social con manipulación digital. Los delincuentes crean contenidos audiovisuales con apariencia institucional para generar confianza y, una vez captada la atención de la víctima, despliegan su estrategia de extracción de datos o dinero.

El organismo remarcó que "las autoridades y el personal del Banco Central nunca promocionan ni recomiendan inversiones o plataformas de inversión, ni solicitan pagos, datos personales o información bancaria por redes sociales, servicios de mensajería u otros canales de comunicación".

A esto se suma una maniobra que el propio BCRA ya había señalado a fines de julio: la instalación de aplicaciones de acceso remoto. En esa variante, el estafador se presenta como personal bancario, asegura que necesita "verificar la identidad" del cliente o resolver un supuesto problema con su cuenta, y le pide descargar un software.

Una vez instalado, obtiene el control total de la pantalla del dispositivo y puede operar el homebanking sin que el titular lo perciba.

Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad y CEO de BeyGoo, explicó a iProUP que estos fraudes siguen un patrón identificable que se puede resumir en el método PICO:

Pretexto: generan urgencia con una excusa como un bloqueo de cuenta o un cobro pendiente.

generan urgencia con una excusa como un bloqueo de cuenta o un cobro pendiente. Impostor: se hacen pasar por una entidad confiable como el Banco Central o un banco.

se hacen pasar por una entidad confiable como el Banco Central o un banco. Contexto: arman un escenario creíble con imágenes oficiales y lenguaje institucional.

arman un escenario creíble con imágenes oficiales y lenguaje institucional. Oportunidad: presionan para actuar de inmediato y no dejar tiempo para pensar.

"Cuanto más te apuren, menos tiempo te dejan para pensar", resume Piscitelli, destacando que la presión temporal es el arma clave de estos delincuentes para anular el pensamiento crítico de la víctima.

Qué hacer para evitar caer en una estafa virtual y cómo denunciarla

Para no caer en una estafa virtual, el Banco Central difundió recomendaciones concretas:

No compartir claves, contraseñas, tokens ni números de tarjeta por ningún canal digital ni telefónico.

Verificar siempre que los mensajes provengan de cuentas oficiales con tilde de validación.

Desconfiar de cualquier comunicación que genere urgencia o presión para actuar de inmediato.

Los bancos y los organismos públicos nunca solicitan la descarga de aplicaciones externas como parte de un trámite. Cualquier pedido de este tipo debe interpretarse como señal de fraude.

Si la víctima ya instaló una aplicación sospechosa o compartió datos bancarios, el BCRA indicó que debe contactar de inmediato a su banco y denunciar el hecho ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia a través de la casilla denunciasufeci@mpf.gob.ar.