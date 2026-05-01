La firma atraviesa una etapa clave tras el cambio de liderazgo: John Ternus asumió como CEO en reemplazo de Tim Cook. Resultados positivos en Wall Street

Apple, una de las principales empresas por capitalización del mundo, se volvió una opción atractiva en materia de inversiones para los ahorristas argentinos que buscan acrecentar sus ahorros.

Invertir desde Argentina en la marca desarrolladora del iPhone es posible a través de los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos), que permiten acceder a las acciones del gigante tecnológico en pesos y obtener rendimientos en dólares.

También existen alternativas mediante brokers locales y plataformas extranjeras, aunque con mayores requisitos regulatorios.

Apple atraviesa un momento clave tras el cambio de liderazgo: John Ternus asumió como CEO en reemplazo de Tim Cook, lo que generó expectativas positivas en Wall Street.

Las acciones de la compañía cotizan actualmente en torno a u$s273,24, con un precio objetivo promedio de u$s297,46 para los próximos 12 meses, según analistas. La capitalización bursátil supera los u$s4 billones, lo que la mantiene entre las empresas más valiosas del mundo, aunque con desafíos en inteligencia artificial y regulaciones antimonopolio.

Recientemente presentó resultados favorables del primer trimestre, con un beneficio de u$s71.675 millones (un aumento del 17% respecto al mismo periodo del 2025). La firma anunció un incremento del 4% en el dividendo trimestral, que se situará en u$s0,27 por acción, así como un nuevo programa de recompra de acciones por hasta u$s100.000 millones, uno de los mayores de su historia.

Los usuarios argentinos pueden invertir en Apple a través de CEDEARs que ofrecen plataformas locales

Cómo invertir en Apple desde Argentina y ganar en dólares

La vía más accesible para los ahorristas locales son los CEDEARs, que representan fracciones de acciones extranjeras y se operan en pesos en el mercado local.

Cada CEDEAR de Apple equivale a una porción de acción de la compañía y refleja su cotización en el Nasdaq, ajustada por el tipo de cambio contado con liquidación. Esto permite cobertura frente a la devaluación y evita la necesidad de abrir cuentas en el exterior.

Otra alternativa son los brokers argentinos con acceso internacional, como Balanz, IOL o Bull Market, que ofrecen la posibilidad de operar tanto CEDEARs como acciones directamente en mercados externos mediante cuentas globales.

En este caso, el inversor debe cumplir con regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y realizar operaciones en dólares.

Finalmente, quienes buscan exposición directa pueden abrir cuentas en plataformas internacionales como Interactive Brokers o eToro.

Esta opción implica transferencias en moneda extranjera y cumplir con las obligaciones fiscales ante arca, lo que la convierte en una alternativa más compleja, pero con acceso pleno al mercado estadounidense.

Este instrumento ofrece una herramienta eficiente para protegerse de la depreciación del peso y acceder a una compañía con fuerte narrativa de innovación.