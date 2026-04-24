John Ternus, próximo líder de Apple, adelantó una transformación sin precedentes con avances en hardware, realidad aumentada y servicios digitales

Apple está a punto de "volver a cambiar el mundo". La frase es de John Ternus, el sucesor de Tim Cook al frente de la compañía, y se convirtió en el primer mensaje público del futuro CEO.

En su primer discurso como futuro director ejecutivo, Ternus aseguró que Apple atraviesa la fase más emocionante de su historia reciente. Así lo reveló Bloomberg, medio que tuvo acceso a las declaraciones del ejecutivo que tomará el mando tras 15 años de gestión de Cook.

El eje del nuevo ciclo será la inteligencia artificial: Ternus sostuvo que la IA abrirá posibilidades casi ilimitadas y será el motor de una nueva generación de productos y servicios.

Los dispositivos revolucionarios que prepara Apple bajo el nuevo liderazgo

La hoja de ruta que se perfila bajo su liderazgo contempla dispositivos inéditos para el ecosistema Apple:

Gafas inteligentes (la empresa estaría probando hasta cuatro versiones distintas)

AirPods con cámaras integradas

Accesorios tipo llavero equipados con tecnología de imagen

Todos los desarrollos apuntan a conectarse con el iPhone y potenciar la IA en la vida diaria del usuario.

El desafío de competir con Google y OpenAI en plena revolución de la IA

El relevo llega en un contexto desafiante: Google y OpenAI se quedaron con buena parte de la atención mediática e innovadora del sector, y Apple busca diferenciarse sosteniendo sus principios de diseño y privacidad.

El escepticismo tampoco tardó en aparecer. En Reddit, algunos usuarios leyeron las declaraciones del nuevo CEO como parte de una estrategia habitual de relaciones públicas y reclaman innovaciones tangibles, como el tan esperado iPhone plegable, en lugar de grandes anuncios.

Cook no se desvincula del todo: seguirá como presidente del consejo de administración, garantizando una transición ordenada tras una gestión en la que Apple alcanzó los u$s4 billones de valuación.

Quién es John Ternus y por qué Apple confía en él para la era post-Cook

Ternus, en tanto, llega al cargo con una trayectoria sólida. Ingeniero mecánico graduado en la Universidad de Pensilvania en 1997, ingresó a Apple en julio de 2001 y escaló hasta vicepresidente senior.

En los últimos cinco años lideró los equipos detrás del Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. El analista Ben Wood también destacó su rol clave en la creación del MacBook Neo, uno de los lanzamientos más disruptivos de la marca.

El gran desafío ahora será conducir la estrategia de inteligencia artificial de Apple: según Wood, la mentoría que Ternus recibió de Cook durante años será decisiva para sostener el rumbo del gigante de Cupertino.