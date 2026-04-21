El arribo de John Ternus marca un nuevo ciclo y abre oportunidades para invertir vía CEDEARs aprovechando el optimismo en el sector tecnológico

Apple, una de las empresas más valiosas del mundo, inicia una nueva era. Tras más de una década bajo el liderazgo de Tim Cook, la compañía confirmó que el ejecutivo dejará su cargo como CEO para dar paso a John Ternus, un veterano de la casa que hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente senior de ingeniería de hardware.

El cambio de mando no es una sorpresa para los íntimos de Cupertino, pero sí representa un hito para el mercado financiero. Ternus, descrito por el propio Cook como un líder con una "visión técnica impecable", es el hombre detrás de hitos como la transición a los procesadores Apple Silicon y el desarrollo de las últimas generaciones de iPhone y iPad.

Para los inversores, su ascenso es una señal de continuidad, pero también de una apuesta renovada por la innovación de producto.

Cómo reaccionó el mercado al nuevo liderazgo

A pesar de la magnitud de la noticia, Wall Street recibió el anuncio con una calma que demuestra confianza en la transición.

Las acciones de Apple (AAPL) cerraron la última rueda en u$s273,05, lo que representa un alza del 1,04%.

La clave de esta estabilidad reside en el perfil de Ternus. A diferencia de otros sucesores de grandes tecnológicas que vienen del área financiera, Ternus es un "hombre de producto", lo que tranquiliza a quienes temían que Apple perdiera su ADN innovador tras la partida de Cook.

Proyecciones: ¿Es momento de comprar o vender?

Mirando hacia adelante, el consenso de los analistas es mayoritariamente optimista.

Según datos de Investing, el precio objetivo promedio de los analistas para los próximos 12 meses se sitúa en u$s297,46, lo que implicaría un potencial de alza del 8,94% respecto a sus valores actuales.

Fuente: Investing

Sin embargo, el camino no está exento de desafíos. La empresa enfrenta una competencia feroz en el sector de inteligencia artificial y regulaciones antimonopolio cada vez más estrictas en Europa y Estados Unidos.

"La transición de liderazgo ocurre en un momento de madurez del iPhone, donde el crecimiento vendrá de la mano de los servicios y la integración de hardware con IA propia", señalan fuentes del sector consultadas por este medio.

Invertir en Apple desde Argentina: el rol del CEDEAR

Para el ahorrista local, la forma más eficiente de participar de este nuevo capítulo de Apple es a través de los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR).

Desde Balanz señalan que un CEDEAR es un certificado que representa un activo del exterior que cotiza en Argentina.

"Es la posibilidad de comprar desde tu cuenta local acciones de las mejores compañías del mundo, como Apple, Tesla o Amazon", explican desde la firma.

Características de los CEDEARs

Además desde Balanz señalan que existen 5 razones clave por las que los inversores argentinos eligen este instrumento para cubrirse de la volatilidad local:

Líderes globales: Acceso directo a las empresas más valiosas

Diversificación: Oferta en todos los sectores de la economía

Operación local: No se requiere una cuenta en el exterior

Moneda: Se pueden operar tanto en pesos como en dólares

Rentabilidad: Los dividendos -la parte de las ganancias que la empresa reparte- se cobran en dólar cable, lo que genera una renta dolarizada "en blanco"

Valor y dinámica del CEDEAR

Invertir en Apple vía CEDEAR permite al usuario no solo apostar por la suba de la acción en Nueva York, sino también protegerse ante variaciones en el tipo de cambio.

El precio del certificado en pesos se mueve por tres factores: el valor de la acción en Wall Street (u$s273,05 actualmente), el ratio de conversión y, fundamentalmente, la evolución del dólar contado con liquidación (CCL).

Según datos de la plataforma Balanz, el valor del cedear de Apple al cierre de la jornada anterior fue:

$19.990

u$s14,13

Su ratio es de 1VN=20

En contextos de incertidumbre cambiaria, el CEDEAR suele funcionar como un refugio de valor.

Si bien la acción puede tener movimientos propios de mercado, la historia reciente demuestra que Apple ha sabido sobrellevar las crisis globales mejor que el promedio del sector tecnológico, convirtiéndose en un activo "core" para cualquier cartera conservadora o moderada.

Con la llegada de John Ternus, Apple busca no solo mantener su valor de mercado, sino reafirmar su posición como el estándar de la industria. Para el inversor argentino, la puerta sigue abierta para sumarse al gigante de la manzana desde la bolsa local, con la mirada puesta en un 2026 que promete ser de consolidación institucional.