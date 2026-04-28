La petrolera estatal lanza cuenta remunerada en alianza con Santander para competir con Mercado Pago en el mercado fintech argentino

El mercado de las billeteras virtuales en Argentina vive una transformación profunda. YPF Digital, en una alianza estratégica con Santander Argentina, anunció el lanzamiento de la remuneración de saldos en cuenta dentro de su aplicación.

Esta herramienta, popularizada por Mercado Libre e imitada por otras aplicaciones, permite a los usuarios generar rendimientos automáticos sobre su dinero disponible. Con esta decisión, la compañía energética más importante del país entra en competencia directa con gigantes del sector fintech.

Una alianza para potenciar el ecosistema digital

La nueva funcionalidad es el resultado de una alianza entre YPF Digital y Santander Argentina. El banco aporta la infraestructura financiera necesaria para sostener la operación.

Por su parte, la administración de los instrumentos de inversión queda bajo la responsabilidad de Santander Asset Management Argentina. Esta estructura garantiza que los rendimientos se generen de manera automática y transparente para el cliente.

Mauro Cercós, Gerente General de YPF Digital, explica que el dinero en cuenta es actualmente el medio de pago más utilizado en la aplicación. La empresa proyecta que esta mejora acelera la adopción de la plataforma y consolida su uso masivo. La propuesta de valor combina eficiencia operativa y una de las tasas de rendimiento más atractivas del mercado.

A partir de mayo, los usuarios visualizarán esta opción en sus dispositivos. El proceso es simple: el cliente debe aceptar la funcionalidad previamente para que su saldo empiece a trabajar.

Una vez activada, la generación de intereses es automática. Esto significa que no hace falta transferir el dinero a una sección de "inversiones", sino que el capital disponible en la cuenta corriente de la app ya produce beneficios.

La tasa estimada busca posicionar a la App YPF entre las opciones más competitivas frente a otros fondos comunes de inversión de liquidez inmediata como Mercado Pago, Ualá o Carrefour Banco. Esta agilidad es fundamental en el contexto económico actual, donde los consumidores buscan proteger el poder adquisitivo de sus pesos de forma diaria.

La estrategia de Santander: integración y alcance

Para Santander Argentina, este paso es parte de una estrategia mayor. El banco busca integrarse como socio financiero en los ecosistemas digitales más grandes del país.

José Bandin, Head de Retail & Comercial Banking de Santander, señala que el objetivo es simplificar la gestión del dinero y generar valor en el día a día de las personas.

Santander ya cuenta con una red sólida en el país. Posee más de 280 sucursales y brinda servicios a más de 5 millones de clientes. Al unir sus capacidades financieras con la capilaridad de YPF, logran que millones de personas accedan a soluciones de ahorro e inversión de forma directa.

Esta colaboración refleja cómo la banca tradicional evoluciona hacia modelos más flexibles y tecnológicos. De hecho, la petrolera no descarga pedir una licencia bancaria ante el BCRA para fortalecer el negocio financiero.

La evolución de la App YPF: más que combustible

La App YPF dejó de ser una herramienta exclusiva para obtener descuentos en nafta. En los últimos meses, la plataforma sumó diversas funciones que la transforman en una billetera virtual integral. Entre las novedades se destacan:

Transferencias abiertas: los usuarios mueven fondos hacia cualquier CBU o CVU

los usuarios mueven fondos hacia cualquier CBU o CVU Cancelación de servicios: permite abonar facturas de luz y gas directamente desde el celular

permite abonar facturas de luz y gas directamente desde el celular Pago en dólares: una opción que otorga flexibilidad en los consumos

una opción que otorga flexibilidad en los consumos Autodespacho: mejora la experiencia en las estaciones de servicio al agilizar la carga

mejora la experiencia en las estaciones de servicio al agilizar la carga Precio diferencial nocturno: incentiva el consumo en horarios específicos con beneficios exclusivos

Estas actualizaciones muestran que YPF Digital trabaja para reducir el time to market de sus soluciones. La empresa busca que la aplicación sea el centro de la experiencia de consumo y movilidad de los argentinos.

El lanzamiento de la cuenta remunerada pone a YPF en el radar de las finanzas tecnológicas. Hasta hace algunos años, Mercado Pago dominaba el segmento y se le fueron añadiendo competidores que imitaron su modelo.

Sin embargo, la ventaja competitiva de YPF reside en su presencia física: cada estación de servicio funciona como un punto de contacto constante con el cliente.

Además de los rendimientos, la plataforma incluirá en el futuro la compra de acciones de la petrolera en su billetera y hasta el manejo de criptomonedas. La idea es que el usuario encuentre todo lo que necesita para manejar sus finanzas en un solo lugar.

Al existir más opciones, las empresas se ven obligadas a ofrecer mejores tasas y servicios más eficientes. La transparencia es otro factor clave mencionado en el anuncio oficial. El usuario sabe en todo momento cuánto rinde su dinero y tiene disponibilidad total del mismo si necesita realizar una compra o carga de combustible.

La sencillez del proceso elimina las barreras de entrada para quienes no están familiarizados con el mundo de las inversiones. No se requieren conocimientos técnicos ni trámites complejos. Con unos pocos clics dentro de la aplicación que ya utilizan para pagar, los argentinos acceden a una herramienta de ahorro básica pero efectiva.