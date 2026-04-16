La plataforma amplía servicios financieros sumando productos como cuenta de inversión, integración bancaria y propuestas innovadoras para clientes

YPF App dio un giro radical en los últimos meses. La billetera digital pasó de ser una app para pagar combustible a convertirse en una plataforma financiera que competirá con bancos y fintechs.

Mauro Cercos, CEO de YPF Digital, estuvo presente en el Payments Day 2026. Allí anticipó las novedades que vienen para la aplicación.

El directivo explicó que la transformación apunta a centralizar todo en el usuario: "Empezamos a estar mucho más centralizados en el usuario cuando antes estábamos centralizados en la estación de servicio. Ese me parece que es el cambio más potente en cuanto a posicionamiento".

La estrategia tiene tres etapas. Primero, la app funcionó como un simple canal de pago. Después evolucionó hasta convertirse en un producto con funcionalidades propias. Ahora da el salto definitivo. "Hoy empieza a convertirse en una plataforma, en un orquestador", señaló Cercos.

Cuenta remunerada con Banco Santander: la primera gran apuesta

La aplicación comenzará a remunerar saldos en conjunto con Banco Santander. La funcionalidad llegará en las próximas semanas.

Esto significa que los usuarios podrán dejar dinero en la billetera y recibir intereses. Exactamente como funciona una caja de ahorro bancaria.

Mauro Cercos, CEO de YPF Digital, estuvo presente en el Payments Day 2026

El movimiento coloca a YPF App en el terreno de los servicios financieros tradicionales. Una movida que pocas billeteras del ecosistema argentino lograron concretar.

Autodespacho nocturno: cómo funciona el servicio que crece 200% por año

El año pasado, YPF Digital desarrolló el autodespacho. Es la primera aplicación en Argentina que permite cargar combustible sin intervención de un playero.

El sistema ya está operativo en más de 150 estaciones. Y los números muestran una adopción masiva.

"Casi 4 de cada 10 pagos son solamente por la aplicación", reveló Cercos. Durante la franja nocturna, se registran más de 30 pagos por minuto.

El horario nocturno ofrece una ventaja clave: permite hacer un consumo inteligente, beneficioso económicamente y veloz. La función tiene una tasa de crecimiento del 200% anual.

La integración con Serviclub, el programa de fidelidad de YPF, potenció el uso. "Nos permite tener mucha más información, trazabilidad, personalización de nuestros usuarios", destacó el CEO.

Tarjeta prepaga YPF: el próximo paso para competir con bancos

YPF App lanzará una tarjeta prepaga propia. Será el complemento físico de la billetera digital. "Vamos a tener nuestra propia tarjeta prepaga que refleje nuestro dinero en cuenta y nos permita también extendernos a todo el resto de los comercios", anunció Cercos.

La tarjeta permitirá usar los fondos de YPF App en cualquier comercio, no solo en estaciones de servicio. Una jugada que amplía radicalmente el alcance de la plataforma.

El directivo también mencionó el éxito del cross-selling con las tiendas Full. "La posibilidad de llegar a una push personalizada con un beneficio demuestra que ese cross-selling es súper potente".

Según Cercos, esto prueba que la digitalización no solo genera eficiencia, sino también valor tangible para el negocio.

Comprar acciones de YPF desde la app: la función más disruptiva

Horacio Marín, CEO de YPF, había anticipado que la app permitiría comprar acciones de la petrolera. Cercos confirmó que el proyecto está en marcha.

"Tenemos un roadmap de hacia dónde queremos ir. Me parece que fue claro cuando explicaba la razón de por qué hacemos estas iniciativas", señaló el CEO de YPF Digital.

La función busca cuidar la marca y ofrecer a los clientes identificados con YPF la posibilidad de invertir en la compañía. Cercos cree que esto generará una fiabilidad sobre los usuarios significativa para lo que viene.

"YPF cumple un rol relevante en toda la cadena de valor de contacto con el consumidor", argumentó. Por eso, según el directivo, no puede faltar la oportunidad de darle a todos los argentinos la posibilidad de invertir.

La visión: YPF como compañía tecnológica que vende energía

Cercos fue claro sobre el posicionamiento de YPF. "Somos una compañía tecnológica a la vez que somos una compañía de energía".

La tecnología funciona como driver principal para la petrolera. No es un complemento, sino el centro de la estrategia. "La digitalización del dinero físico fue nuestro principal objetivo por la eficiencia y por lo que genera", explicó el directivo. Hoy, YPF App es una de las aplicaciones más usadas en Argentina.

El próximo desafío será monetizar toda esa base de usuarios. "Hoy lo que estamos viendo es cómo ampliamos ese rol", cerró Cercos.