Esta nueva modalidad de fraude virtual crece en Argentina. Ciberestafadores simulan comunicaciones oficiales para robar datos. Cómo evitar ser víctima

El spoofing es una de las estafas virtuales que más crece en Argentina. Los delincuentes se hacen pasar por bancos, billeteras virtuales, empresas o personas conocidas para robar datos y vaciar cuentas en segundos.

La técnica es tan sofisticada que muchas víctimas no se dan cuenta hasta que ya es tarde. En el celular aparece el número real del banco. Los mails replican logos y colores oficiales. Las páginas web son casi idénticas a las verdaderas.

Todo está diseñado para generar confianza y que nadie sospeche: los estafadores invierten tiempo en copiar hasta el último detalle de las comunicaciones oficiales.

Qué es el spoofing y por qué es tan peligroso

El spoofing es una técnica de suplantación de identidad digital. Los ciberdelincuentes manipulan la información que aparece en pantalla para hacerse pasar por entidades confiables.

El alcance de estos ataques sorprende por su variedad. Los estafadores pueden falsificar números telefónicos que figuran en la pantalla como si fueran de una entidad legítima.

También existen variantes que manipulan direcciones IP, sistemas de DNS, datos biométricos o GPS. Cada una de estas técnicas apunta a engañar al usuario de una forma distinta.

Esta modalidad aparece en campañas de phishing (correos falsos), smishing (mensajes de texto fraudulentos) y hasta en llamadas telefónicas que simulan provenir de bancos o empresas reconocidas.

Las páginas de destino están diseñadas para imitar la estética de los sitios reales. Facilitan el robo de dinero o información bancaria sin que la víctima detecte nada raro.

En muchos casos, estas maniobras se combinan con el pharming, una técnica que redirige al usuario a páginas falsas sin que lo note: la víctima cree que está ingresando a su homebanking real.

Cómo funciona la trampa paso a paso

La trampa arranca con un llamado, mail o mensaje que parece legítimo. Siempre hay urgencia de por medio: una supuesta compra sospechosa, un problema con la tarjeta, una deuda impaga.

Los estafadores piden confirmar datos, actualizar información o validar una operación. Si la víctima cae, los delincuentes actúan rápido. Vacían cuentas, hacen transferencias o piden préstamos a nombre del damnificado.

La sofisticación del spoofing hace que muchas personas con experiencia en banca digital también caigan. La clave está en el detalle: todo parece real porque está copiado de las comunicaciones oficiales.

Cómo protegerse del spoofing

La principal defensa ante esta modalidad e