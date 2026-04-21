Durante abril, quienes realicen un depósito mínimo en la billetera virtual pueden acceder al sorteo millonario. Paso a paso, qué hacer para participar

Mercado Pago lanzó un sorteo por $10.000.000 destinado a usuarios que depositen dinero en su cuenta durante abril. La promoción busca incentivar el uso de la billetera virtual, una de las más populares de la Argentina.

El mecanismo es simple. Los participantes deben cumplir dos requisitos: presionar el botón "Quiero participar" dentro de la app y depositar al menos $10.000 en su cuenta de Mercado Pago. Esos dos pasos bastan para quedar inscripto.

La vigencia del sorteo corre desde el 1 hasta el 30 de abril de 2026. El ganador se conocerá el 8 de mayo, según informó la compañía en su sitio web oficial.

Este tipo de promociones forma parte de la estrategia de Mercado Libre para fidelizar usuarios y aumentar el volumen de transacciones en su billetera digital. Los sorteos millonarios generan expectativa y movilizan a miles de personas a usar la plataforma.

Cómo participar del sorteo de Mercado Pago paso a paso

El proceso de inscripción tiene solo dos pasos obligatorios. Primero, el usuario debe ingresar a la app de Mercado Pago y dirigirse a la sección Beneficios.

Dentro de esa sección aparece la promoción del sorteo. Ahí hay que tocar el botón "Quiero participar" para quedar registrado como candidato.

El segundo paso es depositar dinero. El monto mínimo para calificar es de $10.000, que deben ingresarse a la cuenta de Mercado Pago entre el 1 y el 30 de abril de 2026. No importa si ese dinero proviene de una transferencia bancaria, un depósito en efectivo o una recarga por otros medios.

Una vez cumplidos ambos requisitos, la participación queda confirmada. No hace falta ningún trámite adicional ni completar formularios extra.

Quiénes pueden participar y hasta cuándo hay tiempo

La promoción está abierta para todos los usuarios de Mercado Pago que cumplan con los dos requisitos mencionados.

El plazo para inscribirse vence el 30 de abril de 2026 a las 23:59 horas. Después de esa fecha, ya no se aceptan nuevas participaciones.

El sorteo se realizará el próximo 8 de mayo y el ganador recibirá los $10.000.000 directamente en su cuenta de Mercado Pago.

Para quienes buscan aumentar sus chances de ganar dinero a través de promociones digitales, esta es una oportunidad concreta. El sorteo de Mercado Pago requiere apenas un depósito y un clic para competir por un premio millonario.