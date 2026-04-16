Muchos usuarios buscan retirar sus ganancias en criptodivisas y convertirlas a pesos, al transferir a billeteras virtuales. Cómo realizar esta conversión

Enviar dinero de Binance a Mercado Pago no es un proceso directo, ya que ambas plataformas no tienen integración oficial.

Sin embargo, existen métodos seguros y utilizados por miles de usuarios en Argentina: principalmente a través del sistema P2P de Binance o mediante retiros a cuentas bancarias vinculadas a la billetera virtual de Mercado Libre.

Cómo enviar dinero de Binance a Mercado Pago: el paso a paso

El primer paso consiste en vender las criptomonedas en Binance. Para hacerlo, el usuario debe ingresar a la sección de trading y convertir sus activos digitales en una moneda estable como USDT o directamente en pesos argentinos (ARS), si la opción está disponible. Esta conversión es necesaria para poder retirar fondos en moneda local.

La forma más utilizada es el mercado P2P de Binance, donde los usuarios pueden vender sus USDT o criptomonedas a otros usuarios que pagan directamente en cuentas de Mercado Pago. El procedimiento es sencillo:

Seleccionar la opción "Vender" en P2P

Elegir el método de pago "Mercado Pago"

Indicar el monto a vender y confirmar la operación

El comprador transfiere el dinero a la cuenta de Mercado Pago del vendedor, y una vez recibido el pago, se liberan los fondos en Binance. Este método es rápido y suele completarse en minutos.

Otra alternativa es retirar los fondos desde Binance a una cuenta bancaria argentina vinculada previamente a Mercado Pago. En este caso, el usuario debe:

Ir a la sección "Billetera" → "Retirar"

Seleccionar "Fiat" y elegir ARS

Indicar la cuenta bancaria asociada

Una vez que el dinero llega al banco, se puede transferir a Mercado Pago como cualquier otra operación bancaria. Aunque este método puede tardar más que el P2P, ofrece seguridad adicional.

Algunas consideraciones importantes para el usuario incluyen: