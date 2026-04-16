Con esta guía, los contribuyentes pueden consultar su estado de cuenta, verificar pagos y regularizar su situación de forma simple para evitar intereses
16.04.2026 • 16:00hs • Trámites 4.0
Trámites 4.0
Cómo consultar la deuda del monotributo en ARCA: guía completa paso a paso
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el 20 de abril vence el pago del monotributo y recomendó a los contribuyentes revisar si registran deudas.
El organismo destacó la importancia de controlar el estado de cuenta para evitar intereses y posibles inconvenientes en la situación fiscal de los monotributistas.
En ese sentido, ARCA puso a disposición distintas herramientas digitales que permiten consultar pagos pendientes de manera rápida y sin necesidad de realizar trámites presenciales.
Los contribuyentes pueden verificar su situación tanto a través del sitio web oficial como desde la aplicación móvil, lo que facilita el acceso a la información en cualquier momento.
¿Cómo verificar los estados de cuenta?
Para quienes elijan conocer su situación fiscal desde la web, el primer paso es ingresar con CUIT y Clave Fiscal al portal del organismo.
Una vez dentro, deben acceder al servicio "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" (CCMA), donde se concentra toda la información vinculada a pagos y deudas.
Para quienes BUSCAN conocer su situación fiscal en ARCA, se debe ingresar con CUIT y Clave Fiscal
Luego, es necesario seleccionar la opción "Cálculo de deuda", que permite visualizar en detalle los montos pendientes.
El sistema muestra una tabla con el capital adeudado y los intereses acumulados, lo que ofrece un panorama completo de la situación.
En caso de registrar deuda, el usuario puede elegir los períodos impagos y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) o abonar mediante código QR.
Otra alternativa es realizar la consulta desde el celular a través de la app ARCA Móvil, que simplifica el proceso. Desde la aplicación, solo se debe:
- Ingresar con usuario y contraseña
- Acceder a la sección "Deuda"
- Revisar el monto total y el mensual
No pagar el monotributo en término genera intereses sobre el saldo pendiente y puede derivar en restricciones, por lo que mantener los pagos al día resulta clave para evitar recargos y operar sin inconvenientes.