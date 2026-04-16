Con esta guía, los contribuyentes pueden consultar su estado de cuenta, verificar pagos y regularizar su situación de forma simple para evitar intereses

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que el 20 de abril vence el pago del monotributo y recomendó a los contribuyentes revisar si registran deudas.

El organismo destacó la importancia de controlar el estado de cuenta para evitar intereses y posibles inconvenientes en la situación fiscal de los monotributistas.

En ese sentido, ARCA puso a disposición distintas herramientas digitales que permiten consultar pagos pendientes de manera rápida y sin necesidad de realizar trámites presenciales.

Los contribuyentes pueden verificar su situación tanto a través del sitio web oficial como desde la aplicación móvil, lo que facilita el acceso a la información en cualquier momento.

¿Cómo verificar los estados de cuenta?

Para quienes elijan conocer su situación fiscal desde la web, el primer paso es ingresar con CUIT y Clave Fiscal al portal del organismo.

Una vez dentro, deben acceder al servicio "Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos" (CCMA), donde se concentra toda la información vinculada a pagos y deudas.

Para quienes BUSCAN conocer su situación fiscal en ARCA, se debe ingresar con CUIT y Clave Fiscal

Luego, es necesario seleccionar la opción "Cálculo de deuda", que permite visualizar en detalle los montos pendientes.

El sistema muestra una tabla con el capital adeudado y los intereses acumulados, lo que ofrece un panorama completo de la situación.

En caso de registrar deuda, el usuario puede elegir los períodos impagos y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) o abonar mediante código QR.

Otra alternativa es realizar la consulta desde el celular a través de la app ARCA Móvil, que simplifica el proceso. Desde la aplicación, solo se debe:

Ingresar con usuario y contraseña

Acceder a la sección "Deuda"

Revisar el monto total y el mensual

No pagar el monotributo en término genera intereses sobre el saldo pendiente y puede derivar en restricciones, por lo que mantener los pagos al día resulta clave para evitar recargos y operar sin inconvenientes.