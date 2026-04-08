Nuevas normas para billeteras digitales exigen alerta sobre transferencias e ingresos, generando incertidumbre entre usuarios y pequeños comerciantes

El uso de las billeteras virtuales en Argentina ha dejado de ser una novedad para convertirse en el estándar de transaccionalidad. Sin embargo, este crecimiento viene acompañado de un ojo más atento por parte del organismo recaudador. En este contexto, surge la duda central para miles de usuarios: ¿cuánto se puede mover sin declarar y qué riesgos reales existen ante una intimación de ARCA?

Los nuevos montos de control de abril 2026

A partir de este mes, las plataformas digitales tienen la obligación de informar al organismo los movimientos de sus clientes cuando estos superan umbrales específicos.

Según explica a iProUP Marcelo Rodríguez, tributarista y CEO de MR Consultores, los límites actuales para personas humanas se han fijado en cifras que, aunque parecen elevadas, pueden alcanzarse rápidamente por la nominalidad de la economía.

Ingresos y Egresos (Movimientos): Las billeteras deben reportar a ARCA cuando la suma total de transferencias, acreditaciones y movimientos mensuales sea igual o superior a $50.000.000

Saldos Finales: Se debe informar cuando el saldo al cierre del mes sea igual o superior a $50.000.000

El dato clave: Si bien para un usuario minorista esta cifra parece lejana, para un pequeño comercio, un profesional independiente o un emprendedor, es un techo que se alcanza con facilidad debido a la inflación acumulada y el volumen de giro diario. Superar este monto sin el respaldo correspondiente dispara automáticamente una alerta en el sistema central del Fisco.

El riesgo de la recategorización de oficio y el "factor eCheq"

Uno de los principales temores es la recategorización de oficio.

ARCA está facultada para excluir al contribuyente del régimen si detecta que sus depósitos exceden los parámetros permitidos.

Aquí aparece un punto ciego para muchos: los eCheqs.

"Muchos usuarios creen que, por tratarse de un instrumento digital de pago a plazo, no computa de la misma forma que una transferencia, pero el Fisco puede constatar causales de exclusión si los depósitos de cualquier origen exceden la facturación", advierte Rodríguez.

Los cheques electrónicos son, hoy, un rastro digital imborrable que ARCA utiliza para cruzar datos de manera sistémica.

¿Qué es la "Ley de Inocencia Fiscal"?

El marco legal ha cambiado con la vigencia de la denominada "Culpabilidad Presunta", lo que obliga a los usuarios a ser más prolijos con su respaldo documental.

Frente a esto, el nuevo Régimen de Inocencia Fiscal aparece como una herramienta de regularización, aunque con límites claros.

"Este régimen apunta a que los contribuyentes puedan exteriorizar fondos ocultos originados en operaciones lícitas", explica el CEO de MR Consultores.

Es fundamental entender dos puntos:

Permite la compra de bienes con fondos no declarados de origen lícito sin obligación de declarar patrimonio previo

No es un perdón para la evasión habitual: Si un sujeto vende bienes o servicios sin facturar de forma recurrente, el Fisco puede iniciar un proceso de fiscalización por ventas omitidas, independientemente de esta ley

Hoja de ruta ante un bloqueo de cuenta

Si ARCA bloquea una cuenta o intima por movimientos de fondos, el primer paso es actuar con celeridad.

En un proceso de fiscalización, el organismo podría determinar ajustes en el IVA e Impuesto a las Ganancias sobre las diferencias no justificadas.

La recomendación es contar con el respaldo documental (facturas, contratos de préstamos, recibos de sueldo o boletos de venta de bienes) para demostrar que los fondos tienen un origen justificado.

En una economía bimetálica y digital, la transparencia y el orden administrativo son la única defensa sólida ante la "presunción" del organismo.