En plena corrección, Tether sumó nuevos BTC y amplió sus reservas de Bitcoin, en línea con su política de asignar hasta el 15% de sus ganancias

Tether elevó sus reservas de Bitcoin a más de 97.000 BTC tras sumar una compra de u$s70 millones, consolidándose como uno de los mayores tenedores institucionales.

En esta última operación, la emisora de la stablecoin USDT adquirió unos 951 BTC, que fueron transferidos desde Bitfinex a la billetera de reservas de la compañía.

Desde 2023, la firma destina hasta el 15% de sus ganancias netas a la compra de BTC, además de sus inversiones en oro y deuda estadounidense.

Esta política de diversificación le permitió construir una posición que hoy supera los u$s7.100 millones en Bitcoin, según datos de Arkham Intelligence.

El contexto de mercado fue clave: la operación se concretó en plena corrección del precio de BTC, una jugada que confirma la estrategia de comprar cuando el activo baja.

Además, la empresa tiene un colchón de reservas que supera en u$s6.300 millones sus pasivos, lo que le da aire para seguir diversificando y mantener la confianza en USDT, la stablecoin más usada del mercado.

Tether lanza su propia billetera de autocustodia para USDT, oro y Bitcoin

En paralelo a su estrategia de acumulación de BTC, la compañía también avanzó en nuevos servicios: el 14 de abril Tether lanzó su propia billetera de autocustodia, llamada Tether Wallet.

La plataforma permite a los usuarios gestionar directamente USDT, oro tokenizado (XAUâ®) y Bitcoin (BTC) e incluye operaciones tanto en la red principal como a través de Lightning Network.

La nueva Tether Wallet fue presentada como una herramienta que devuelve el control de las claves privadas al usuario, con el fin de evitar la dependencia de intermediarios.

Según la compañía, las claves se almacenan bajo un esquema de respaldo en la nube, pero siempre permanecen bajo control del titular, lo que significa que los usuarios pueden enviar y recibir fondos sin que Tether intervenga directamente en la custodia.