La nueva wallet de Tether apuesta por la autocustodia y pagos instantáneos con Bitcoin y stablecoins, reduciendo costos y riesgos de bloqueos

Tether presentó su billetera digital Tether Wallet, pensada para simplificar el uso de Bitcoin y stablecoins con operaciones rápidas y sin intermediarios.

La compañía detrás de USDT busca dar un paso más allá de la emisión de activos y ofrecer una herramienta práctica para el día a día.

La propuesta se centra en la autocustodia: cada usuario maneja directamente sus claves y transacciones, algo que refuerza la seguridad y elimina la dependencia de terceros.

Este esquema apunta a reducir riesgos de bloqueos, un tema sensible en mercados donde las restricciones financieras son frecuentes.

La billetera no se limita a USDT, también admite Bitcoin, dólares digitales y oro tokenizado, además de integrar la Lightning Network, que permite pagos instantáneos y de bajo costo.

La aplicación es fácil de usar y permite enviar dinero como se manda un mensaje, eliminando la complejidad técnica que suele frenar la adopción de criptomonedas entre usuarios menos familiarizados.

Remesas más baratas y accesibles

La compañía apunta especialmente a quienes no tienen acceso a la banca tradicional.

Según Tether, las transferencias internacionales pueden realizarse con comisiones menores a 1%, lo que convierte a la billetera en una alternativa competitiva frente a los servicios clásicos de remesas.

El lanzamiento también marca un cambio de estrategia para la empresa. Hasta ahora, su foco estaba puesto en la emisión de stablecoins como USDT.

Con esta billetera, Tether empieza a construir infraestructura que permita usar esos activos en la vida cotidiana, desde pagos hasta ahorro en monedas estables.