La Comisión Nacional de Valores (CNV) habilitará cuatro CEDEARs de ETFs, ampliando el acceso de los inversores argentinos al mercado global.

Los CEDEARs de ETFs representan participaciones en fondos cotizados en el exterior. Funcionan como un puente que permite invertir en industrias, regiones o tendencias internacionales, pero comprando y vendiendo en pesos dentro del mercado argentino.

Con esta habilitación, los inversores podrán adquirirlos a través de sus brokers y acceder en pesos a fondos que siguen sectores o regiones específicas del mercado global.

Cada ETF reúne a un conjunto de compañías bajo un mismo criterio y ofrece una forma simple de incorporar esa exposición desde Argentina, sin necesidad de seleccionar acciones individuales.

Los cuatro ETFs que podrán operarse en Argentina

El Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) replica el índice S&P 500, pero asignando el mismo peso a cada empresa. A diferencia del S&P tradicional, donde las grandes compañías dominan, este fondo equilibra la exposición y da más lugar a firmas medianas y pequeñas de Estados Unidos.

replica el índice S&P 500, pero asignando el mismo peso a cada empresa. El iShares MSCI South Korea ETF (EWY) reúne acciones de las principales empresas de Corea del Sur. Es una forma directa de invertir en una de las economías más innovadoras de Asia, sin necesidad de seleccionar compañías individuales.

reúne acciones de las principales empresas de Corea del Sur. Es una forma directa de invertir en una de las economías más innovadoras de Asia, sin necesidad de seleccionar compañías individuales. El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) concentra empresas del sector de metales y minería. Permite seguir de cerca la evolución de compañías ligadas a la extracción y producción de recursos naturales, clave para industrias como la construcción y la energía.

concentra empresas del sector de metales y minería. Permite seguir de cerca la evolución de compañías ligadas a la extracción y producción de recursos naturales, clave para industrias como la construcción y la energía. El iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) agrupa empresas dedicadas a las energías renovables en distintos países. Es una alternativa para quienes buscan exposición a la transición energética y al crecimiento del sector sustentable.

Con estos nuevos instrumentos, la CNV amplía el menú de alternativas para los inversores argentinos. Sectores como energías limpias, minería, Corea del Sur o un S&P 500 equilibrado podrán integrarse a las carteras locales de manera directa y sencilla.