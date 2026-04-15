Con el impulso de sectores como energía, agricultura y movilidad global, marzo mostró alternativas que protegieron el ahorro frente a la devaluación

El ecosistema inversor argentino cerró un marzo de alta dispersión, donde la selección quirúrgica de activos fue la clave para superar la inflación y el movimiento del tipo de cambio.

En este escenario, los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos) reafirmaron su rol como la herramienta predilecta para dolarizar carteras de forma indirecta y acceder a empresas globales desde la Bolsa local.

Según el último informe de PGA Valores, el ranking de los cinco activos con mayor rendimiento durante el mes muestra una fuerte presencia de sectores vinculados a la tecnología espacial, el agro y la energía.

El Top 5 de los CEDEAR que más rindieron

El podio de marzo estuvo liderado por empresas que, por noticias corporativas o fundamentos sectoriales, lograron capturar el interés de los operadores:

Satellogic (SATL): +80,9% . La compañía de servicios de imágenes satelitales registró un salto excepcional, consolidándose como el activo más rentable del mes

Adecoagro (ADGO): +62,2% . El gigante del sector agroindustrial aprovechó la coyuntura de los precios de los commodities para posicionarse en el segundo lugar

Avis Budget (CAR): +52,4% . La firma de alquiler de vehículos mostró una recuperación robusta en sus valuaciones de mercado

Dow (DOW): +36,1% . El referente de la industria química global aportó estabilidad y crecimiento a las carteras de los inversores

Equinor (EQNR): +26,2%. La energética noruega cierra el ranking, impulsada por la dinámica global del sector hidrocarburos

Fuente: PGA Valores

Por qué los inversores eligen estos activos

Invertir en estos instrumentos permite a los ahorristas locales operar en pesos y obtener una cobertura cambiaria implícita, ya que su precio en el mercado doméstico sigue la evolución del Contado con Liquidación (CCL).

Expertos del mercado destacan que, en meses de "furia" o alta volatilidad, estos certificados funcionan como un refugio de valor, ya que permiten diversificar el riesgo argentino: el subyacente es una empresa que opera en mercados internacionales, con ingresos en moneda dura.

Esta característica es vital para mitigar el riesgo de devaluación del peso.

Características técnicas y beneficios fiscales

Al operar con CEDEAR, el inversor debe tener en cuenta que está adquiriendo una fracción de la acción original.

Este ratio de conversión permite que incluso pequeños ahorristas puedan acceder a empresas cuyas acciones en Wall Street cotizan a precios elevados.

Características de los CEDEARs

Desde el punto de vista impositivo, para el período fiscal 2026, estos activos mantienen un esquema específico: la utilidad generada por la compraventa está exenta de Impuesto a las Ganancias para personas humanas, aunque el cobro de dividendos está gravado a la tasa progresiva.

En Bienes Personales, la tenencia de estos activos al cierre del ejercicio se considera gravada, ya que se computan como activos del exterior.

En un contexto donde las tasas reales en pesos enfrentan desafíos, la rotación hacia carteras diversificadas en el exterior sigue siendo una de las estrategias de planificación fiscal y financiera más eficientes para el inversor digital.