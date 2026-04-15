El consenso de analistas marca un objetivo de u$s186 a 12 meses, lo que representa un potencial alcista del 37% desde los niveles actuales

En el ecosistema inversor local, pocos nombres generan tanto interés como Palantir Technologies. La empresa, referente global en el análisis de datos a gran escala y contratos gubernamentales, suele consolidarse mes a mes en el "top ten" de los CEDEAR más negociados por los argentinos.

Tras un inicio de 2026 con movimientos bruscos, una nueva actualización de proyecciones de Investing ha encendido las alarmas (positivas) de los ahorristas: el consenso de los analistas fija un precio objetivo promedio de u$s186,22 a 12 meses.

Esto implicaría un recorrido alcista potencial del 37,23% respecto a sus valores actuales.

Fuente: Investing

Qué es Palantir y por qué atrae al inversor local

Fundada por Peter Thiel y Alex Karp, Palantir se especializa en plataformas de software que permiten a organizaciones masivas -desde el Departamento de Defensa de EE.UU. hasta gigantes del sector privado- integrar y analizar volúmenes de datos dispersos para la toma de decisiones críticas.

Su modelo de negocio, hoy impulsado por la expansión de la Inteligencia Artificial, la convierte en una de las "Growth Stocks" (acciones de crecimiento) más dinámicas.

Para el bolsillo argentino, es una puerta de entrada directa a la innovación tecnológica global sin necesidad de salir de la Bolsa local.

El refugio del CEDEAR: invertir en pesos y ganar en dólares

Para el ahorrista que opera desde Argentina, la herramienta predilecta son los CEDEAR (Certificados de Depósito Argentinos). Estos instrumentos permiten comprar fracciones de empresas extranjeras utilizando pesos, pero con dos ventajas financieras clave:

Cobertura cambiaria: Su cotización en el mercado local está atada a la evolución del Contado con Liquidación (CCL). Si el dólar sube, el CEDEAR ajusta su valor, protegiendo el poder de compra.

Diversificación: Permite "sacar" el riesgo local de la cartera al invertir en un activo cuyo negocio principal ocurre fuera de las fronteras argentinas.

Características de los CEDEARs

¿Qué dicen los expertos de cara a 2027?

El análisis de sentimientos del mercado para Palantir muestra una clara inclinación hacia la "Compra". De 29 calificaciones recolectadas por Investing, 17 analistas sugieren adquirir el papel, mientras que 10 recomiendan mantenerlo.

Sin embargo, no todo es lineal. Los expertos de la City recomiendan mirar este activo con cautela y una visión de largo plazo. "Es un activo de alta volatilidad. Si bien el potencial de ganancia es elevado debido a su rol en la IA, el inversor debe estar preparado para oscilaciones fuertes", advierten analistas locales. En este sentido, algunos sectores más conservadores sugieren rotar carteras hacia value stocks o sectores defensivos si la volatilidad global arrecia.

Hoja de ruta para el inversor

Si el objetivo es capturar ese 37% de alza proyectada, el inversor debe monitorear los balances trimestrales de la compañía, donde la clave estará en el crecimiento de sus ingresos provenientes del sector comercial (privado) más allá de sus históricos contratos con el Estado.

Como siempre, la recomendación técnica es no concentrar todo el capital en un solo activo. Palantir puede ser la "joya" de la cartera por su potencial de rentabilidad, pero debe convivir con activos más estables para equilibrar el riesgo del bolsillo.

Como última consideración para el bolsillo, es fundamental recordar que Palantir se encuadra dentro de las denominadas growth stocks, lo que se traduce en una elevada volatilidad de su cotización. Si bien las proyecciones de Wall Street son optimistas, el precio del CEDEAR puede experimentar oscilaciones bruscas en el corto plazo ante cambios en las tasas de interés o resultados trimestrales. Por este motivo, antes de comprometer capital, el inversor debe asesorarse con un profesional idóneo para determinar si este activo se ajusta a su perfil de riesgo y a su planificación financiera integral.