Te contamos cómo funciona una app gratuita que permite seguir el valor del dólar en tiempo real, comparar cotizaciones y anticipar movimientos del mercado

En un contexto de alta volatilidad cambiaria y múltiples tipos de dólar, los argentinos buscan cada vez más herramientas que les permitan anticiparse a las subas y detectar el mejor momento para comprar o vender.

Entre ellas, se destaca Dolarito, una aplicación gratuita que permite seguir el valor del dólar minuto a minuto, comparar cotizaciones entre mercados y visualizar indicadores clave de la economía local.

Cómo seguir el valor del dólar en tiempo real

La app muestra en un solo lugar todas las cotizaciones oficiales y paralelas:

Dólar oficial

Blue

MEP

CCL

Incluso el valor de monedas extranjeras o USDT (tether).

Además, ofrece información actualizada sobre las políticas económicas que impactan en el tipo de cambio.

Qué muestra sobre el mercado cambiario

Dolarito permite observar cómo estos movimientos se reflejan en tiempo real, ofreciendo una herramienta útil tanto para ahorristas como para pymes que operan con dólares.

"La plataforma permite entender cómo las decisiones económicas del Gobierno impactan en el mercado y anticipar posibles movimientos de la divisa", explican desde el equipo desarrollador.

Cómo aprovecharla para pagar menos por el dólar

El principal atractivo de la app es su comparador de cotizaciones, que permite detectar en qué mercado conviene comprar o vender.

De esta forma, los usuarios pueden evitar pagar de más y elegir la opción más barata o accesible según el tipo de dólar disponible.

Además, al concentrar en una sola pantalla todos los valores actualizados y su evolución histórica, Dolarito ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo entrar o salir del mercado cambiario.

En un país donde el precio del dólar cambia varias veces al día, contar con datos en tiempo real puede marcar la diferencia entre ahorrar o perder poder de compra.