Los especialistas ya proyectan las tendencias que marcarán los próximos meses en la economía argentina. ¿Qué podría pasar con el dólar y la inflación?

Los especialistas que colaboran con el Banco Central (BCRA) para elaborar el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado en las últimas horas, prevén que el dólar oficial continuará por encima del techo de la banda cambiaria en los próximos meses y que la inflación mensual seguirá superando el 2% hasta fin de año, acumulando un alza del 29,8% para todo 2025.

Las proyecciones de las principales consultoras mostraron un aumento respecto del relevamiento anterior, tanto en los precios como en la evolución del tipo de cambio.

Según detalló el BCRA, estas nuevas expectativas se construyeron a partir de los informes de 42 entidades: 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, además de 12 bancos con actividad en Argentina. Los datos fueron recopilados entre el 26 y el 30 de septiembre.

Expectativas sobre el dólar

El relevamiento analizó las proyecciones del dólar mayorista promedio. Para octubre, los expertos estiman que rondará los $1.440, subiendo a $1.499 en noviembre, $1.536 en diciembre y alcanzando $1.589 a comienzos de 2026.

Según el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado en abril, el tope de la banda cambiaria se sitúa en $1.496 para fin de octubre, $1.509 para noviembre y $1.526 para el último día de diciembre.

Esto muestra que las expectativas del mercado se ubican por encima de los límites pactados, señalando una presión adicional sobre el tipo de cambio hacia el cierre del año y el inicio de 2026.

El hecho de que el dólar oficial supere el rango previsto por el programa con el FMI constituye una de las principales divergencias entre las proyecciones técnicas del Gobierno y las estimaciones de los analistas privados.

Inflación: ¿Al alza hasta fin de año?

Los analistas que participan del REM estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre subirá un 2,1%, superando por tres décimas la proyección previa.

Para los meses siguientes, se espera que la inflación se mantenga en niveles similares: 2,1% en octubre, 2% en noviembre y 2,1% en diciembre. Esto indica que los aumentos mensuales continuarán por encima del 2% hasta cerrar 2025.

En este contexto, solo a comienzos de 2026 se anticipa una desaceleración, con un alza de 1,9% en enero y 1,7% durante febrero y marzo.

La inflación núcleo —que deja fuera los precios regulados y estacionales— sigue la misma tendencia, manteniéndose por encima del 2% mensual hasta enero de 2026, lo que refleja la persistencia de presiones sobre los componentes más rígidos de la canasta básica.

En el balance anual, el REM proyecta que la inflación acumulada en 2025 alcanzará el 29,8%, con un ajuste al alza de 1,6 puntos respecto a la última encuesta de agosto.