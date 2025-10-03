La plataforma ya cuenta con más de 15.000 personas activas que movilizan cerca de $1.000 millones y busca competir en el mercado fintech

Las billeteras virtuales se consolidan como una opción atractiva de ahorro para millones de argentinos. Durante octubre de 2025, la competencia por captar pesos se intensificó, y varias plataformas ajustaron sus tasas de interés para posicionarse como líderes en el mercado.

A diferencia de las cuentas bancarias tradicionales, el funcionamiento de estas plataformas se basa en la vinculación con fondos comunes de inversión (FCI), principalmente aquellos de tipo Money Market, que invierten en instrumentos de renta fija de corto plazo como:

Plazos fijos

Cauciones bursátiles

Letras del Tesoro

En el momento en que un usuario deja dinero en su cuenta, la billetera lo canaliza automáticamente hacia uno de estos fondos, que genera intereses que luego se reparten entre los usuarios. Este mecanismo permite que el dinero esté disponible en todo momento, pero que, al mismo tiempo, produzca un rendimiento diario acumulativo.

Billetera que más paga en octubre 2025: ofrece rendimientos del 45%

Según distintos rankings, la billetera que más paga este mes es la nueva Cuenta Digital Mi Carrefour, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 45,04%, muy por encima de sus competidores.

La propuesta de Carrefour Banco, que celebra el 43° aniversario de la cadena con una tasa promocional, se destaca por ofrecer rendimientos diarios sobre saldos depositados sin necesidad de invertir en fondos comunes. Esta cuenta remunerada permite:

Operar con QR

Realizar pagos de servicios

Acceder a descuentos exclusivos

Disponer del dinero en todo momento

Esto la convierte en una herramienta integral de ahorro e inclusión financiera. La aplicación está disponible para clientes actuales y nuevos usuarios, y ya cuenta con más de 15.000 personas activas que movilizan cerca de $1.000 millones desde su presentación oficial en septiembre de este año.

Cuenta Digital Mi Carrefour es la billetera que más paga en octubre 2025, con una tasa nominal anual del 45%

En segundo lugar, Naranja X y Ualá compiten con una TNA del 37%, también bajo el formato de cuentas remuneradas.

Ambas billeteras permiten generar intereses diarios con liquidez inmediata, aunque con topes más bajos de remuneración: $800.000 en el caso de Ualá y hasta $12 millones por "Frasco" en Naranja X.

Estas plataformas se posicionan como opciones sólidas para quienes buscan rendimiento sin inmovilizar su dinero, aunque no alcanzan el nivel de retorno que ofrece Carrefour.

Más atrás en el ranking aparecen billeteras que operan a través de Fo