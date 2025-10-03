A través de esta promoción, los usuarios obtendrán un reintegro del 100% del valor del pasado abonado a través de la aplicación de la entidad financiera

El Banco Nación (BNA) actualizó los términos y condiciones de su promoción para viajar en colectivo con descuentos a través de la aplicación BNA+.

El beneficio consiste en un reintegro del 100% del valor del pasaje abonado con QR desde la app de la entidad en los validadores SUBE de las líneas de colectivos adheridas.

La prórroga se confirmó tanto en la publicación original del banco como en los nuevos términos y condiciones, y estará vigente hasta el 31 de octubre.

El anuncio llega en un contexto de dudas por parte de los usuarios, que en los últimos días buscaban confirmar si el beneficio continuaba o si la promoción había finalizado.

Para acceder, se puede pagar tanto con tarjeta contactless Visa o Mastercard de la entidad en los validadores SUBE habilitados, como mediante el escaneo del código QR desde la aplicación BNA+.

Durante el mes de octubre, la promoción para colectivos estará disponible en:

Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Tucumán

Jujuy

San Luis

Neuquén

Cómo funciona la promoción del BNA para viajar en colectivo

El beneficio del Banco Nación otorga un reintegro total del valor del pasaje, con un límite de hasta seis viajes por día.

El monto se acredita en la cuenta del usuario dentro de un plazo máximo de 30 días posteriores al viaje.

Para acceder al descuento, los usuarios tienen dos alternativas: