A través de un chatbot en WhatsApp, Puentes brinda recordatorios antes del inicio del partido, actualizaciones en vivo y resúmenes instantáneos

Para los argentinos perderse un partido clave de fútbol o una carrera de Colapinto puede ser una tragedia. El cambio de horario según las agendas apretadas y la dificultades de seguir calendarios puede ser un gran condicionante a la hora de ver un torneo.

Frente a esta necesidad, el proyecto Puentes ofrece un asistente con IA que funciona como un contacto telefónico en WhatsApp para enviar alertas deportivas en tiempo real.

El mecanismo es directo y sencillo, solo basta con pedirle a la IA que recuerde el calendario de un equipo o piloto y el sistema se encargará de hacer su tarea.

Las notificaciones se envían periódicamente sin necesidad de descargar una nueva aplicación ni registrarse en otra plataforma, solo basta con tener WhatsApp en los celulares.

Las alertas incluyen recordatorios previos al inicio de los partidos o carreras, actualizaciones en vivo con los momentos más relevantes y la posibilidad de consultar resúmenes al instante.

Además, cada suscripción genera un enlace compatible, lo que permite que otros familiares o amigos se sumen fácilmente a seguir al mismo equipo o piloto.

Cómo obtener Puentes en tu WhatsApp

Para los usuarios interesados en obtener Puentes en su celular solo deben agendar en su WhatsApp: +1(989) PUENTES o +1 (989) 783 6837 y escribir "Hola" para comenzar a conversar con el chatbot.

La herramienta se encuentra disponible para toda Latinoamérica a través de la aplicación de mensajería. Los idiomas en los que se puede conversar con la IA son:

español

inglés

portugués

italiano

A partir de este desarrollo, Puentes se posiciona como un aliado de los hinchas y fanáticos de partidos de fútbol y carreras de fórmula 1. Los países con mayor adopción son:

Argentina

México

Colombia

Venezuela

"En la Argentina vemos una tendencia muy marcada: el fútbol y la Fórmula 1 lideran ampliamente el interés de los usuarios. Muchos usuarios, gracias a Puentes, dejaron de depender de calendarios externos y ahora disfrutan cada evento con la tranquilidad de no perderse nada", detallaron desde la compañía.

Hoy en día, el fútbol y la Fórmula 1 encabezan el interés en la mayoría de los países. Sin embargo, la cobertura tambien se extiende a:

1.194 ligas de fútbol en el mundo

70 torneos de béisbol

420 partidos de básquet

210 torneos de handball

260 competencias de hockey

245 campeonatos

Si bien el chatbot se encuentra en fase beta, ofrece información sobre competencias internacionales como la NBA, la NFL, la Champions League o la Copa Libertadores.