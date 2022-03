Esta startup argentina recibió casi u$s8 millones de financiamiento: ¿a qué se dedica?

Intuitivo diseñó una plataforma que combina "computer vision" e inteligencia artificial para brindar una experiencia de compra fluida y futurista

Hace ya un tiempo que el suelo argentino se convirtió en tierra fértil ante una lluvia de desembolsos que puso de nuevo al país en el centro de la escena y elevó hasta 12 el número de unicornios.

Más allá de estos casos, que son los más resonantes y se llevan todas las miradas, todo el ecosistema argentino observa aterrizar nuevamente propuestas de inversión que invitan a ilusionarse con un mayor protagonismo con vistas al 2022.

En este contexto, la startup Intuitivo, dedicada al desarrollo de software para máquinas "grab and go", recibió un financiamiento por u$s7.8 millones destinada a apoyar su crecimiento y expandir su equipo de trabajo, según expresó su fundador y director de operaciones, Tomás Manzitti, a Bloomberg News.

Entre los inversores de esta ronda de capital se encuentran algunos gigantes empresariales como Mercado Libre (a través de su Fondo Meli), Yavu Ventures, el fundador de Ripio, Sebastián Serrano; el fundador de Mural, Patricio Jutard; y un ex ejecutivo de Pepsico, César Melo.

Inversión en "grab and go"

Intuitivo aplica tecnología dentro del retail y en la interacción uno a uno: una persona con un punto de venta, ya sea una heladera o un cooler construídos por la empresa, los cuales cuentan con algoritmos que procesan las transacciones de los consumidores a través de cámaras, sin utilizar ningún tipo de sensores.

A partir de esta inversión, la startup ya cuenta con 250 "grab and go" en todo el país y planea instalar entre 3.000 y 4.000 puntos para fines de 2022 y un total de 10.000 en los próximos 18 meses, según Manzitti.

De hecho, desde la compañía ven un potencial de crecimiento de 10 millones de puntos "grab and go" en los próximos cinco años, incluso mediante la conversión de máquinas expendedoras ya disponibles.

Intuitivo es una startup "grab and go" que cuenta con algoritmos que procesan las transacciones de los consumidores mediante cámaras

Para Manzitti, este producto "se expandirá muy rápidamente en EE.UU. porque las empresas llevan mucho tiempo buscando una solución como esta".

Estados Unidos y Japón, que también tiene un amplio mercado en la industria de máquinas expendedoras, son dos de las grandes oportunidades que vislumbran desde Intuitivo.

Recientemente, la firma que ya cuenta con Arca Continental y Nespresso entre sus clientes,

La empresa cuenta con 23 empleados y proyecta emplear los fondos para acrecentar su equipo técnico hasta los 70 colaboradores.

Intuitivo, el "Amazon Go argentino"

Tomás Manzitti creó en 2009 SinImanes, un sitio que fue la "prehistoria" de las aplicaciones de delivery: ofrecía una plataforma para que los usuarios pidieran online en sus restaurantes favoritos que tuvieran reparto propio, sin necesidad de llamar a los locales.

Más tarde, la compañía fue adquirida por DeliveryHero, el gigante alemán que tiene dentro de su paraguas a PedidosYa.

Pero se mantuvo fiel a una de las máximas del manual del emprendedor argentino: el fin de un proyecto significa el inicio de otro. Y creó el año pasado la startup Intuitivo junto al desarrollador Nicolás Parziale y el ingeniero electrónico José Benítez Genés.

"Nico fue a un Amazon Go en EE.UU. y justo veníamos charlando de la revolución de los pagos y cómo cambiarán toda la industria. No hay forma de que el futuro no sea así", explica Manzitti a iProUP.

"Computer vision" como modelo

Según el directivo, la clave de su propuesta es el computer vision. "Que las cámaras vean lo que estás haciendo, mediante cámaras y modelos de inteligencia artificial y machine learning", define.

En este sentido, Manzitti detalla cómo funcionan esta máquinas expendedoras inteligentes:

" Escanéas el QR que está pegado en Intuitivo . Valida tu identidad y te vincula con Mercado Pago "

que está pegado en . y te vincula con " "El sistema identifica que te puede abrir la puerta y sacás el producto"

y sacás el producto" "Una vez finalizada la compra, se debita de tu cuenta de Mercado Pago"

"Tenemos cámaras, un cerrojo y una placa que es una computadora. Es poco hardware, tiene un valor aproximado de u$s300, pero la magia es la del software: nuestro algoritmo de computer vision, que interviene en el momento en que se abre la heladera. La experiencia es muy fluida", se explaya.

De esta forma, Intuitivo crea puntos autónomos de venta inteligente más que un supermercado al estilo Amazon Go para aprovechar la baja penetración de máquinas expendedoras que existe en la región con respecto a otros países del mundo.

"Yo siempre cuento que en Japón hay una vending machine cada 20 personas, en Estados Unidos, una cada 60. En América Latina no se desarrollaron por temas de costos y hay 5.000.000 de puntos disponibles porque hay una cada 3.000 personas", se entusiasma Manzitti.

Tomas Manzitti y Nicolás Parziale, fundadores de Intuitivo

La startup ya levantó 1,6 millones en un ronda previa de la que participaron inversores como MeLi Fund, el fondo de Mercado Libre, Patricio Jutard, CTO y cofundador de Mural; Sebastián Serrano, CEO de Ripio; Gonzalo Ramírez Martiarena, exCEO de Louis Dreyfus Global.

Además, tiene clientes de la talla de Arcor, Nestlé y AbInbev, la mayor cervecera del mundo y dueña de Quilmes y Bramha, con quien desarrolló el primer sistema grab and go (agarrar y salir) de cerveza del mundo y e instaló 300 terminales en distintos puntos de San Pablo y puso a prueba su software con AB-InBev

En este punto, la integración con Mercado Pago resultó vital para el negocio: permite aprovechar la validación de edad que realizó la billetera para despachar bebidas alcohólicas a usuarios mayores de 18.

"Vamos a trabajar con todas las marcas que se entusiasmen, que entiendan que nuestra visión funciona y que los resultados están muy cerca", completa Manzitti.