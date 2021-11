La caída de uno de los grandes: Alibaba se desploma en bolsa y no se sabe si se recuperará

Varios son los factores que han hecho que las acciones del gigante chino hayan estado a la baja. La situación política es uno de ellos

Alibaba ha perdido en bolsa más de 400.000 millones de euros y todo apunta a que la situación seguirá empeorando en los próximos trimestres.

Lo peor es que las perspectivas de la empresa no son nada favorables y todo apunta a que seguirá perdiendo fuelle en el próximo año fiscal que comienza el 1 de abril.

Malos resultados

La empresa acaba de reportar resultados e inmediatamente sus acciones se han desplomado a niveles muy preocupantes. El principal problema de Alibaba es que sus fundamentales se están deteriorando a un ritmo muy preocupante. Así por ejemplo, el primer trimestre creció un 44%, el segundo trimestre fiscal creció un 30% y a partir de aquí comienzan a saltar las alarmas. La empresa ha explicado en su conferencia de analistas que va a crecer por debajo del 23% coincidiendo además con el trimestre de mayor actividad comercial que incluye el Día del Soltero, el Black Friday y por supuesto la Navidad donde supuestamente se produce el mayor pico de ventas de todo el año.

La caída de Alibaba en la bolsa es profunda y no se ve que haya posibilidades de una recuperación cercana

A pesar de que se trata de una empresa que está en crecimiento se observa claramente un deterioro de sus números y eso se traduce en un desplome bursátil superior al 50% en los últimos doce meses. El resultado por acción que han publicado muestra una caída del 35% con respecto al año pasado. Los directivos de la compañía habían dado una estimación de caída del resultado que a todos los analistas les pareció prudente, sin embargo, este dato que debería haber sido más positivo y está muy por debajo del año pasado.

Según los analistas, los datos reportados ponen en duda que la empresa siga creciendo a una velocidad razonable y además se aprecia que están quemando más efectivo para apoyar a sus vendedores. Las malas noticias no terminan aquí, mientras Aliexpress pierde fuerza sus competidores cada vez tienen una posición más sólida. Basta con comparar el desempeño de las acciones de su rival chino para darnos cuenta de la envergadura del problema.

Situación política

La situación de Alibaba tan complicada se agrava además porque el Gobierno chino no quiere que haya monopolios y precisamente la empresa de Jack Ma ha tenido que afrontar diversos problemas. Desde sanciones millonarias por abuso de posición dominante hasta la obligación de cambiar de proveedores para no beneficiar a las mismas empresas. En cualquier caso, el desempeño de sus fundamentales está íntimamente relacionado con su estrategia comercial y de marketing. Fuentes consultadas en España reconocen que la empresa no tiene ningún miramiento a la hora de planificar sus campañas publicitarias e invierten de forma desmedida sin una estrategia clara, indican desde ADSLZone.

«Todo parece impuesto desde China y la forma de comunicar en Europa debería ser de otra manera». Mientras en China los consumidores valoran los sorteos y los regalos a la hora de participar en determinadas campañas, los europeos prefieren ofertas agresivas en productos de alta calidad y sobre todo que la atención al cliente sea excelente, algo de lo cual no puede presumir Aliexpress. Una situación complicada que no tiene visos de mejorar en el corto plazo y que además beneficiará a sus competidores que no dejan de crecer. Empresas como Amazon, JD, Sea Limited o MercadoLibre se frotan las manos con el declive del gigante chino.