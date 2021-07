Otro gigante del comercio digital anuncia el lanzamiento de su oferta pública inicial

En lo que marca un hito para VTEX, empresa proveedora de una plataforma de comercio digital de software como servicio (SaaS) para marcas empresariales y minoristas, líder en la aceleración de la transformación del comercio digital en América Latina y en proceso de expansión global, la empresa anunció hoy el lanzamiento de su propuesta de oferta pública inicial (IPO) de 19.000.000 acciones ordinarias de Clase A.

La oferta consiste en 13.876.702 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por VTEX y 5.123.298 acciones ordinarias de clase A ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX. Pero además, la compañía también se propone conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar un máximo de 2.850.000 acciones ordinarias de clase A adicionales de VTEX.

El apoyo de los grandes

Se espera que el precio de la oferta pública inicial se sitúe entre u$s15.00 y u$s17.00 por acción ordinaria de Clase A. VTEX pretende cotizar sus acciones ordinarias de Clase A en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "VTEX". La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no se puede asegurar si la oferta se completará o cuándo, ni el tamaño o las condiciones reales de la oferta.

Por otro lado, la empresa pretende utilizar los ingresos netos de la oferta pública inicial para fines corporativos generales. VTEX no recibirá ninguna recaudación por la venta de acciones ordinarias de Clase A por parte de los accionistas vendedores.

Asimismo, los gigantes como J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC y BofA Securities actuarán como coordinadores globales de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA actúan como bookrunners conjuntos de la oferta propuesta.

Por último, se presentó una declaración de registro a través del formulario F-1 relativa a estos valores ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse y las ofertas de compra no pueden aceptarse antes de que la declaración de registro entre en vigor.

Conocé a la empresa que levantó una inversión millonaria

Gastón Taratuta, el argentino que en el 2005 fundó Aleph, un holding de publicidad digital, acaba de anunciar su asociación al fondo de Silicon Valley CVC Capital Partners, una reconocida firma de private-equity, que participará con u$s470 millones. Como resultado, de esta operación el holding adquiere el valor de u$s2.000 millones.

Aleph es reconocida por operar con grandes compañías, plataformas y redes sociales, como: Facebook, Twitter, Twich, Warner Music, EA Games, Snapchat y Spotify, entre muchas otras, alcanzó un valor de mercado de u$s2.000 millones y se prepara para comenzar a cotizar en Wall Street el año que viene.

El eco de esta noticia no es menor. Tal es así que el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, felicitó a Taratuta en Twitter.

Esto es épico. felicitaciones Gastón!! Ejemplo claro del lema, persevera y triunfarás. https://t.co/BQoaxuUrFj — Marcos Galperin (@marcos_galperin) July 12, 2021

La compañía con sede en Miami tiene presencia actualmente en 90 países y atraviesa un proceso de expansión global. Hace algunas semanas anunció la adquisición de una firma africana Ad Dynamo, que les permitió ingresaren en ese continente. Además, con esta inyección de capital busca seguir avanzando y llegar a Medio Oriente. De esta manera, la empresa espera facturar u$s1.000 millones este año por su actividad global.

Gastón Tartura

Además, Taratuta acaba de designar a Imran Khan como presidente del directorio, un especialista en IPOs que lideró las salidas a la bolsa de Alibaba y Snap. Aleph –compuesta por IMS, Httpool, AdDynamo y Social Snack– también anunció recientemente la adquisición de Ad Dynamo, con la que extendió su presencia en África.

En la actualidad, el negocio de la empresa se concentra en la publicidad en las redes sociales. Cuando un anunciante quiere usar las plataformas para promocionar sus productos y servicios debe pasar por intermedio de Aleph, ya que gestiona la pauta de las grandes de Sillicon Valley (Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok, Linkedin).

Una parte esencial del negocio es la exclusividad de representación que tienen en los distintos países. Aleph Holding está compuesta por cuatro marcas que brindan distintas soluciones de publicidad y comunicación: Httpool, IMS, Wise.Blue y Social Snack. Con la inversión de CVC por u$s470 millones, el grupo se encuentra más cerca de salir a la Bolsa: según la agencia Reuters sería el año próximo.

Además, hace unas semanas Tartara había anunciado una alianza con Ad Dynamo, firma que actualmente representa exclusivamente a Twitter, Spotify, Snapchat y Verizon Media en África, el holding extiende sus servicios a nível global, con la llegada a un continente prácticamente inexplorado por empresas del país.

A lo largo del 2020, Aleph Holdings tuvo un crecimiento exponencial, con el que alcanzó los u$s475 millones de valoración.